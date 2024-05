Prati al buio, residenti esasperati: "Continui black out da giorni”

Via Nicola Ricciotti, via Ederico Confalonieri, via Edoardo Fabbri. Sono quasi una decina le strade di Prati, nella zona intorno a piazza Mazzini, che la sera restano al buio.

La segnalazione della residente

“Dall’agosto del 2020 abbiamo problemi di illuminazione in tutta la zona” ha raccontato a RomaToday la signora Claudia, una residente di via Nicola Ricciotti. “Abbiamo fatto numerose segnalazioni, inviato anche delle PEC a seguito delle quali il guasto viene provvisoriamente riparato. Qualche giorno più tardi, però, le strade tornano puntualmente con l’illuminazione pubblica e gli impianti semaforici spenti: siamo al buio”.

I continui black out

La totale assenza d’illuminazione stradale è stata testimoniata, dalla residente, con un video che Romatoday ha potuto visionare. “Chi rientra a casa dal lavoro e non ha la possibilità di usare un’auto o un taxi, ha paura a farlo a piedi” ha sottolineato la residente che, con la giornata del 13 maggio, dichiara essere arrivati a cinque i giorni di black out nella zona.

Le strade al buio

“Nella serata del 13 maggio – ha confermato il consigliere municipale Renato Sartini – ho personalmente verificato la non accensione dell’illuminazione pubblica in numerose strade. Si tratta di viale Carso dal civico 1 a piazza Bainsizza, e poi via Enrico Mordini, via Federico Confalonieri, via Ferrari, via Tito Speri, via Edoardo Fabbri, via Settembrini dal civico 33 fino a piazza Martini di Belfiore su entrambe i lati ed in via Nicola Ricciotti. Nella mattinata del 14 – ha aggiunto il consigliere – ho segnalato al numero verde Acea i guasti nelle due cabine interessate”. L’auspicio, per chi abita in zona, è che questa volta il malfunzionamento venga risolto in maniera definitiva.