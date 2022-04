Potature fuori stagione, le motoseghe restano in funzione: "E' inaccettabile"

Motoseghe ancora in azione nelle strade della capitale. A viale Angelico, infatti, i giardinieri sono ancora impegnati nelle operazioni di potatura. L’elenco delle strade interessate dagli ultimi, e tardivi interventi di taglio dei rami, include anche la Prenestina, tra viale Palmiro Togliatti e via Bresadola. Operazioni messe in campo in un periodo dell’anno, a primavera inoltrata, durante le quali dovrebbero essere già concluse. Lo prevede il regolamento comunale sul verde, approvato nel 2021. E lo aveva annunciato anche il Campidoglio.

La richiesta di Alfonsi

“Abbiamo chiesto alla direzione del dipartimento ambiente di concludere in data odierna gli interventi di potatura sulle alberature cittadine – aveva dichiarato l’assessore all’ambiente Sabrina Alfons nella giornata di venerdì 8 marzo - Si tratta degli interventi per le potature di emergenza per la messa in sicurezza delle alberature per le quali era già stata individuata la necessità di procedere e che non si erano conclusi entro il termine del 31 marzo, previsto dal regolamento del verde del Comune di Roma”. L’assessora aveva inoltre aggiunto che “per verificare preventivamente l’eventuale presenza di nidi” gli interventi sono stati messi in campo “con il supporto degli uffici direzione agricoltura e benessere degli animali”.

Le potature a viale Angelico

Il taglio dei rami, però, non è passato inosservato. “Per tutelare il risveglio degli alberi e la riproduzione degli uccelli il regolamento del verde di Roma prevede la sospensione delle potature a partire dal 31 marzo. Termine già alquanto discutibile in quanto i cambiamenti climatici hanno anticipato abbondantemente le attività di madre natura, di cui dovremmo tener conto – ha ricordato Renato Sartini, vicepresidente della commissione Ambiente nel municipio I, a margine di un sopralluogo effettuato l'11 aprile– Leggendo i cartelli di avviso lungo strade come Viale Angelico, però, è chiaro che si continuerà a potare fino a metà aprile”.

Un fatto inaccettabile

“Potrei comprendere interventi straordinari per la messa in sicurezza -ma è chiaro dai sopralluoghi che ho effettuato questa mattina che sono operazioni di ordinaria potatura” ha aggiunto Sartini, eletto in municipio I con la lista Gualtieri Sindaco. “E’ un fatto davvero inaccettabile che – ha continuato il consigliere - può avere ricadute importanti sulla salute degli alberi con conseguente danno di quello che, di fatto, è un bene comune dal valore inestimabile”.

Le potature sospese

Intanto, dal sito “Roma Mobilità” del comune, nella giornata dell’11 aprile è stata annunciata la “sospensione” delle potature prevista a viale Etiopia e il “rinvio” di quelle in programma in via Vitellia.