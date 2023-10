A Prati arriva il Plogging: attività fisica e cura dell'ambiente

Domenica 15 ottobre 2023 a Piazza Mazzini dalle ore 09:30 alle 11:30 a Piazza Mazzini si terrà un’iniziativa di Plogging, ovvero una raccolta di rifiuti mentre si fa jogging o cammina.

Il Plogging è una pratica che nella Capitale è in costante crescita e si pone il duplice obiettivo di rendere Roma sempre più vivibile e di sensibilizzare i cittadini sul tema dell’impegno sociale per la pulizia della città.

L’evento in Prati patrocinato dal municipio I è organizzato dalla collaborazione fra diverse associazioni quali Retake Roma Prati, Liberamente, Caschi Verdi, SS Lazio Plogging (prima squadra in Italia in cui ciascun plogger ha un compito prestabilito nella raccolta di un materiale, ndr), Insieme 17, Muovi Municipio I Roma Centro. Nello specifico partendo da Piazza Mazzini si farà una camminata di circa 1,7 km passando per via Lepanto, Via Pomepo Magno, Piazza dei Quiriti e ritorno a Piazza Mazzini. Ai partecipanti verrà fornito il materiale utile per la raccolta.

“Si tratta di un’azione che evidenzia le richieste e i bisogni dei cittadini” sostengono l’attivista Leonardo Ruggeri Masini per Cashi Verdi, l’organizzazione ambientalista di LiberaMente di cui è presidente. Silvia Giovannetti di Muovi Municipio I Roma annuncia che quello di domenica 15 non sarà un caso isolato nel quartiere ma sarà iniziativa a cui faranno seguito altre camminate: “Ci impegniamo a programmare nuovi eventi di Plogging, in questo modo potremo dire di aver contribuito a mantenere più pulite le nostre strade”.