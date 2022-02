Esasperati da Ama, a piazza Bainsizza i residenti invocano la riqualificazione del privato

Decine di cassonetti stazionano nell’ex deposito Atac di piazza Bainsizza. Com’era accaduto anche per l’ex rimessa di San Paolo, anche l’immobile presente nel quartiere “Della Vittoria” è stato utilizzato dall’azienda municipalizzata dei rifiuti, con il disappunto di chi abita nella zona.

Da deposito Atac a deposito Ama

“La rimessa Atac è occupata per la sua parte più estesa, da oltre un anno, da un deposito di rifiuti al cui interno stazionano anche dei macchinari” ha segnalato Chiara Paolin a Romatoday, che si chiede“quando verrà liberata quella discarica. L’obiettivo fotografico puntato sull’area di parcheggio dell’ex deposito, conferma le parole della cittadina che testimonia anche la presenza di “quintali di fogliame” e “sacchi di immondizia non meglio identificabile”. Nei gruppi social del quartiere, del resto, da mesi vengono postati video che ritraggono camion compattatori, gru, “e squaletti”. Movimenti ripresi anche in orario serale.

La rimessa venduta all'asta

Lo spazio è parte integrante del vecchio deposito inserito, nel 2017, nel concordato preventivo di Atac. Per salvare l’azienda di trasporto pubblico dal fallimento, è stato messo all’asta. Se l’è aggiudicato una società vicina alla fondazione Memmo, battendo di centomila euro la concorrenza del comune. L'amministrazione capitolina aveva infatti provato a ricomprarselo per restituirlo alla sua funzione di deposito, ma in chiave più green.

Un futuro che divide

Oggi, però, è ancora usato dall’Ama. Solo che il frequente passaggio dei mezzi ed il rumore dato dallo sversamento dei rifiuti, sta alimentando il malcontento nel territorio. Perché se è vero che c’è chi raccoglie delle firme per chiedere “una vera rigenerazione urbana, fondata sulla tutela degli spazi pubblici e sul loro riuso sociale”, è altrettanto vero che c’è chi ritiene che la vendita alla fondazione, rappresenti “un’occasione eccezionale”.Un giudizio che, anche nel municipio I, viene condiviso da qualche consigliere.

L'occasione offerta dalla fondazione

“Il quartiere ha bisogno di uno spazio culturale che dia impulso ad una zona che, soprattutto per i giovani, può considerarsi un dormitorio – ha commentato il consigliere municipale Renato Sartini, della lista Gualtieri – pertanto la vittoria del bando da parte della fondazione Memmo non va considerata una sconfitta. Al contrario, può diventare un’occasione per dotare il territorio di un centro culturale importante”. Mentre il suo uso come deposito, “non tiene conto che il quartiere, rispetto a quand’è stato costruito, è cresciuto ed ora l’avvolge tutto intorno”. Meglio quindi un centro culturale.