Operazione decoro: in 24 ore spazzate 30 strade in un solo quartiere

Operatori e spazzatrici impegnati per ripulire strade e piazze del municipio I. L’intervento di cui le squadre dell’Ama si sono rese protagoniste, si è concentrato nel quadrante compreso tra Prati e Delle Vittorie.

Le strade pulite

A pochi passi dalle mura Vaticane, i mezzi ed il personale della municipalizzata hanno dedicato, le ultime 24 ore, a pulire con scope e getti d’acqua circa 30 assi viari, in strade che ogni romano conosce, Circonvallazione Trionfale, Viale Angelico, via della Giuliana. Ma anche via Oslavia, via Sabotino, via Col Di Lana, viale Carso, piazza Bainsizza, via Cantore, via Col di Lana, via Giordano Bruno. L’elenco delle strade attenzionate del personale dell’Ama è lungo, e comprende anche via della Conciliazione ed una serie di vie limitrofe.

Le attività svolte da Ama

Nella giornata caratterizzate, per l’azienda municipalizzata, dalle polemiche legate alle dimissioni dei consiglieri del CDA, Ama ha messo in campo le proprie forze per tirare a lucido un intero quadrante. Lo ha fatto ricordando che anche lì vengono svolte le attività previste dal contratto di servizio. Quindi, oltre alla raccolta dei rifiuti, anche i programmi legati allo spazzamento, sia in modalità manuale che meccanizzata.

Laddove si renda necessario, l’azienda presieduta da Daniele Pace ha fatto notare che gli interventi più approfonditi, se vengono ostacolati dalla sosta, vengono svolti in collaborazione con il municipio I e con la polizia locale. In quei casi si procede anche ad impegnare degli operatori a piedi, supportati da spazzatrici e lavastrade. Le attività descritte, ha precisato Ama che ha recentemente lanciato anche un modello di spazzatrice che "raccoglie lava e asciuga", rientrano nel programma di interventi previsti dallo speciale piano operativo avviato dalla scorsa estate in sinergia con Roma Capitale.