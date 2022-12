Inaugurato il mercatino di Natale. Quest’anno niente plastica, le casette sono di legno

Quattro grosse stelle, luminose, una per ogni ingresso. A piazza Mazzini è arrivato il mercato di Natale. Inaugurato dal taglio del nastro dalla presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi.

“Per noi era particolarmente importante confermare anche quest’anno il mercatino di piazza Mazzini, un evento in grado di rafforzare il senso di comunità tra le cittadine e i cittadini del nostro territorio- ha spiegato la minisindaca del municipio I centro - Per questa edizione lo abbiamo voluto ancora più bello”.

Al di là delle stelle luminose sistemate all’ingresso, ci sono delle novità introdotte per questa edizione. C’è, ad esempio, una casetta di Babbo Natale dedicata ai più piccoli, che potranno consegnare la classica “letterina” con l’elenco dei doni che vorrebbero trovare sotto l’albero. Poi sono anche numerosi gli oggetti dedicati proprio alla festa più amata dai bambini.

Il 30% degli stand è infatti dedicato al Natale e vi si possono quindi acquistare gli addobbi, le palle per l’abete, le statuine del presepe fatte a mano. Non mancano, ovviamente, prodotti di artigianato di vario tipo, in legno o tessuto, di antiquariato e di abbigliamento. Oltre, naturalmente, ai dolci tipici di questo periodo.

“Contrariamente agli anni passati – ha commentato la presidente Bonaccorsi – per la prima volta per il Natale 2022 il bando di partecipazione imponeva l’obbligo di partecipazione con le tradizionali casette di legno invece dei prefabbricati in plastica che abbiamo visto in passato. Un modo per rendere più piacevole la manifestazione e per riallineare quello di piazza Mazzini ai mercatini di Natale più suggestivi del resto d’Europa”.