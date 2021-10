Mamiani, dalla crisi dell'occupazione al "laboratorio" di confronto: "Così cerchiamo di far tornare il sereno"

Quando il 10 febbraio scorso un gruppo di studenti occupò il liceo Terenzio Mamiani nel cuore di Prati, qualcosa tra alunni, preside e corpo insegnanti si ruppe, ma anche all'interno della stessa comunità studentesca. A distanza di 8 mesi, qualcosa sta cambiando e a breve inizieranno degli incontri pomeridiani, aperti a tutte e tutti, per ricomporre la frattura.

Cosa è successo a febbraio

Con la pandemia che viveva la seconda ondata di contagi, il ritorno a scuola misto tra presenza e didattica a distanza, orari scaglionati, l'azione di forza di ben 130 tra ragazze e ragazzi che irruppero nel Classico di viale delle Milizie accese i riflettori su uno degli istituti più antichi della Capitale, già protagonista dei moti del '68. La dirigente scolastica, Tiziana Sallusti, andò a denunciare gli occupanti preoccupata per la situazione sanitaria e circa cinquanta alunni inscenarono un sit-in, il 12 febbraio, per protestare contro una scelta "presa da una minoranza". La didattica per i 1.100 iscritti venne sospesa, ovviamente in presenza ma anche a distanza. Addirittura la stessa sera del sit-in, un gruppo di giovani incappucciati tentò di introdursi nel liceo e aggredire gli occupanti.

La Carriera Alias

L'estate ha portato la vaccinazione (in Italia l'81% degli over 12 ha ricevuto due dosi contro il Covid 19) ma anche più buon senso. Al momento il liceo Mamiani non sembra tra quelli prossimi a prendere decisioni clamorose, come autogestioni o occupazioni. Inoltre qualche settimana fa il collettivo autorganizzato e quello femminista, molto forti all'interno del liceo, hanno ottenuto l'istituzione della carriera Alias: chi dimostra di essere nel mezzo di un cambio di identità sessuale, potrà chiedere di essere chiamato con il nuovo nome, anche all'interno di documenti visibili pubblicamente. "Nell'età che viviamo durante il liceo - si leggeva nel post pubblicato il 13 ottobre dal Collettivo - è fondamentale educare tutti e tutte al rispetto degli altri e della loro sessualità e l'incontro tra varie idee e realtà è altrettanto fondamentale per creare una coscienza sociale da portarsi nella vita adulta come bagaglio culturale basilare". Il consiglio d'istituto discuterà a breve il documento, dopodiché la dirigente scolastica lo illustrerà a tutto il corpo insegnanti e ci sarà una fase di formazione specifica.

Momenti di confronto

Ginevra Ricci, 18 anni, è stata appena eletta rappresentante d'istituto. A Roma Today racconta il percorso che, dopo i "fattacci" di febbraio, si sta intraprendendo al Mamiani per ricucire il rapporto tra tutte le parti in causa: "Molto presto - spiega - inizieranno degli incontri pomeridiani, momenti di confronto veri e propri tra noi e gli insegnanti, organizzati con l'aiuto di Officine Terenzio (storica associazione di ex studentesse e studenti, ndr), sicuramente a cadenza mensile e ad adesione volontaria. Ogni volta ci sarà una figura professionale differente, come uno psicologo o un pedagogista, che farà da mediatore".

"Mancano gli spazi"

Mentre Rossellini, Albertelli e Ripetta occupano, a viale delle Milizie "stiamo cercando di mantenere un ambiente tranquillo, dialogando con i professori e la preside per ricreare la serenità persa dopo l'occupazione dello scorso anno. Certo i problemi ci sono da quando siamo rientrati, uno su tutti è quello legato alla mancanza degli spazi. Abbiamo tanti cortili e il campetto da calcio, ma non siamo liberi di usufruirne, la ricreazione si fa a turno, ogni classe scende ogni tre giorni. Forse da questa settimana i turni saranno meno stringenti e potremo scendere di più rispetto a questo primo mese e mezzo".