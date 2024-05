Il liceo Mamiani compie 100 anni: spettacoli e visite guidate per celebrare il centenario

Il liceo Terenzio Mamiani di Roma spegne le sue prime 100 candeline. Era il 17 maggio del 1924, esattamente un secolo fa, quando la sede di viale delle Milizie 30 fu inaugurata per ospitare il nuovo liceo della capitale, intitolato a Terenzio Mamiani della Rovere, primo ministro dell’Istruzione pubblica del nuovo Regno d’Italia. Per festeggiare questo importante traguardo, la scuola apre le sue porte, sabato 18 maggio, con visite guidate, eventi e progetti a cura degli studenti e delle studentesse, coordinati dai propri docenti.

Studenti e professori illustri del Mamiani

Il liceo Mamiani fu fondato nel 1885 per Decreto regio e, dopo alcuni decenni venne trasferito nell’edificio in cui si trova ancora oggi, opera dell’architetto Vincenzo Fasolo. Nel liceo hanno insegnato, tra gli altri, lo scrittore Alfredo Panzini, il professor Giuliano Manacorda e Padre Mariano. Tra i suoi ex studenti figurano: lo scrittore Emilio Lussu, il filosofo Guido Calogero il fisico Emilio Segrè, l'attrice Anna Proclemer il matematico Lucio Lombardo Radice, i giornalisti Mario Pannunzio ed Eugenio Scalfari, il musicista Nicola Piovani, il regista Gabriele Muccino, la medaglia d'oro al valore militare, vittima delle Fosse ardeatine, il tenente Maurizio Giglio.

Le iniziative in programma

Sabato 18 maggio, per festeggiare le prime 100 candeline del Mamiani, saranno organizzate delle visite guidate a partire dalle 9. Previsto anche un laboratorio di matematica sulla Spirale di Archimede. Sempre dalle 9 sarà inoltre inaugurata al primo piano dell’istituto, nell’aula 231, l’esposizione di foto d’archivio del Mamiani. Tra gli appuntamenti da non perdere anche il tour di luoghi di solito chiusi al pubblico della scuola: corridoio bunker, aula Anfosso, laboratorio di fisica e terrazza). Un percorso intitolato “Mamiani segreto”, in programma dalle 15.30 alle 16.30. Sempre nel pomeriggio, in chiusura dei festeggiamenti del centenario, è prevista l’esibizione del coro senior del liceo Mamiani. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito del liceo. Gli ospiti potranno prenotare le attività di loro interesse presso i desk nel portico antistante l’ingresso principale; gli studenti e le studentesse del Comitato Centenario - Giovani li accompagneranno nei percorsi guidati.