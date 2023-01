Ceppaie e strisce pedonali lasciate a metà: il restyling é bocciato

La conclusione dei lavori su viale Angelico e su via Barletta non ha sortito gli effetti sperati. Almeno per i residenti che, attraverso un corposo dossier fotografico, lo scorso ottobre l’avevano sollecitata.

I lavori conclusi

La fine dei lavori era stata annunciata dal Campidoglio che, attraverso l’assessorato ai lavori pubblici, aveva espresso la propria soddisfazione per aver aumentato gli “standard di sicurezza” in due strade cittadine caratterizzate da “intenso traffico”. I lavori, effettuati di notte, hanno comportato interventi “anche sui cigli stradali e lungo i marciapiedi per assicurare a tutti, anche alle utenze fragili, un transito protetto”. Ma le immagini che arrivano dal territorio, rivelano l’insoddisfazione di quanto, più che di lavori terminati, sembrano costretti a commentare interventi lasciati a metà.

Le ceppaie sui marciapiedi

“Ci sono una decina di ceppaie che non sono state rimosse” racconta una cittadina. Si tratta di platani tagliati durante la precedente amministrazione che nessuno, però, ha pensato di sostituire. Ed i vecchi tronchi, in alcuni casi trasformati in pattumiere. “Una di queste ceppaie – sottolinea la residente – si trova proprio davanti l’uscita della fermata metropolitana Ottaviano ed in quelle condizioni, avvolta da una rete di plastica, da almeno tre anni”.

Strisce pedonali a metà

Il “restyling” annunciato dal Campidoglio, a ben vedere, non ha riguardato i cigli di travertino che perimetrano gli alberi ancora presenti su viale Angelico. Almeno non tutti. Nell’elenco delle cose che lasciano pensare ad un “restyling” incompiuto, figurano i troppi “pollai” rimasti sui marciapiedi. Ed anche le strisce pedonali che, fanno notare i cittadini che animano il gruppo “Prati in azione”, sono state “disegnate solo sulle corsie centrali” mentre restano “sbiadite sulle corsie laterali di viale Angelico” dove in più punti appaiono quasi del tutto cancellate. Insomma, la riqualificazione attesa, ed invocata con l’invio di tante email anche all’amministrazione municipale, è stata inferiore alle aspettative. E non di poco.