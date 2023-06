Terminati i lavori per una maggiore sicurezza della scuola Umberto I

Continua il lavoro di messa in sicurezza delle scuole nel primo municipio di Roma. In ordine di tempo l'ultimo plesso coinvolto nei lavori è la scuola Umberto I (via Cassiodoro 2).

Nella scuola sono stati fatti lavori per l'adeguamento sulla prevenzione degli incendi. Per questa ragione sono stati installati dispositivi per la rilevazione fumi ma anche una segnaletica antincendio e di sicurezza. Inoltre sono state adeguate le vie di uscita e sono stati montati nuovi infissi REI e una nuova illuminazione di emergenza.

Questi lavori fanno parte del progetto del municipio I per garantire una maggiore sicurezza agli alunni e al personale delle scuole del territorio.