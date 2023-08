Il documentario sul quartiere Prati sbarca al Venice Film Week

Il documentario “Fuori le mura” dei registi Andrea Natale (romano) e Giuseppe Vincenzo Sciarra (pugliese) sbarca al Venice Film Week, il festival del cimena underground internazionale che anticipa la biennale di Venezia, nella sezione Off On.

Il progetto cinematografico racconta un quartiere simbolo della Capitale, il rione Prati, facendo parlare gli abitanti e i commercianti che descrivono un ritratto malinconico di un punto storico, simbolo della Città Eterna.

Grande soddisfazione per i registi con Natale che spiega il motivo della scelta di Prati per il documentario: “Volevamo raccontare attraverso il mio quartiere la città di Roma la quale sta vivendo una delicata fase di transizione in attesa di compiere quei grandi cambiamenti che i romani aspettano da tempo. Roma è la città più bella del mondo e il fatto che la nostra opera abbia avuto così tanto successo all'estero testimonia la sua fama fuori dai nostri confini".

Infatti “Fuori le mura” ha ricevuto premi e nomination nell’ambito cinematografico in tutto il mondo dal New York Movie Awards al Paris Film Award, Hollywood Gold Award, Beyond The Curve Film Festival, London Movie Awards, Swedish International Film Festival, International Gold Award ma l’appuntamento di Venezia è ad oggi quello più importante.

Sciarra sottolinea la scelta di Prati come “quadro perfetto di quello che è Roma” e aggiunge: "Abbiamo dato voce alle persone comuni proprio per spronare tutti a rivendicare non solo la bellezza di Roma ma anche la sua anima, un'anima che pulsa di idee, voglia di riscatto e amore. Roma accoglie tutti e proprio questo deve essere contraccambiata con altrettanto amore".