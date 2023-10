Un anno dopo l’inaugurazione la fontana dedicata ai marinai è già fuori uso

In piazza Bainsizza la fontana è completamente all’asciutto. Nel monumento, intitolato ai Marinai d’Italia e realizzato con i fondi di Leonardo Finmeccanica, gli zampilli d’acqua sono fermi da tempo.

Le condizioni della fontana

“È diventata un vero e proprio insulto alla cittadinanza. A volte una barzelletta di cui ridere e parlare. E dopo due anni dalla sua inaugurazione, questa fontana è diventata un’opera indifendibile. Sempre rotta, sporca, con perdite, e di cui nessuno ne risponde” ha commentato Renato Sartini, consigliere municipale della lista civica Gualtieri.

In realtà, dalla sua inaugurazione, di tempo ne è trascorso anche meno. Il taglio del nastro e la consegna dell’opera al comune, risale infatti al marzo del 2022. In quell’occasione, alla presenza del capo di Stato maggiore della Difesa, il sindaco aveva espresso il proprio apprezzamento per un monumento che, oltre ad impreziosire la piazza, poneva “un omaggio all’impegno straordinario dei marinari”.

Un monumento rimasto all'asciutto

Quella fontana, che vanta una portata d’acqua di 17mila litri e per il cui ricircolo ha bisogno di altri 7mila, contenuti nel serbatoio sottostante, nel corso dei mesi ha vissuto una recente involuzione. Ci sono foto che testimoniano il selciato intorno al monumento bagnato d’acqua, per una più che probabile perdita idrica. I getti d’acqua sono stati così spenti e, da qualche settimana, ormai la vasca è completamente all’asciutto.

“Sono stati spesi quasi 500 mila euro per realizzare quell’opera che però, nelle condizioni attuali – ha sottolineato il consigliere Sartini – non rende onore alla volontà di ricordare, con rispetto, tutti i marinai della nostra Italia”. Perché quel monumento, realizzato dopo nove mesi di lavori, è dedicato a loro e, com'è stato ribadito durante l'inaugurazione, alla memoria di tutti gli scomparsi in mare.