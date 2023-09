Torna la festa patronale della parrocchia San Gioacchino in Prati

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Prati si terrà la festa patronale della parrocchia di San Gioacchino in Prati in via Pompeo Magno che offrirà ai cittadini del quartiere la possibilità di fare comunità.

Giochi in strada, tornei di ping-pong, calcio balilla, scacchi, burraco, laboratori per bambini, balli, musica questa sarà il programma del weekend nel quartiere. I momenti clou riguarderanno la cena all’aperto davanti la chiesa e fuochi d’artificio nella giornata di sabato, e la messa solenne delle 10:30 del mons. Viola Segretario del Dicastero vaticano per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti.

La festa patronale torna dopo tre anni di stop causa pandemia e per l’occasione saranno organizzate anche visite guidate alla chiesa. La chiesa di San Gioacchino in Prati, aperta nel 1898, durante la seconda guerra mondiale nascose e salvò dai nazisti un gran numero di ebrei e perseguitati. “Tutto l'edificio è ricco di storia; ad esempio, ogni cappella laterale racconta la storia religiosa del paese che ne offrì la costruzione; e sono quasi 200 i santi raffigurati” sottolinea il parroco polacco padre Piotr Sulkowski. Il padre aggiunge: “La comunità redentorista a cui è affidata fin dalla sua fondazione festeggerà così i suoi 125 anni di presenza nel quartiere, che nel frattempo ha vissuto profonde trasformazioni. La zona è diventata una zona di studi legali e bed&breakfast. Molte famiglie se ne sono andate perché gli appartamenti sono carissimi. Ecco perché è importante offrire a tutti un'occasione di stare insieme, conoscerci, scambiar quattro chiacchiere, perché a questo quartiere servono tanto iniziative che trasmettano un senso di appartenenza a una comunità”.

Per fare spazio ai festeggiamenti il tratto di strada di via Pompeo Magno compreso tra piazza dei Quiriti e l’incrocio con via Ezio sarà chiuso al traffico.