Ex deposito Atac: il municipio spinge per la destinazione pubblica

La vendita all’asta dell’ex deposito Vittoria non è piaciuta al municipio I. Maggioranza ed opposizione si sono infatti compattate per chiedere l’intervento della presidente Bonaccorsi. La minisindaca dovrà consegnare al Campidoglio la richiesta di mettere in campo “ogni iniziativa utile” per garantire “la destinazione pubblica dell’ex rimessa”.

Venduto all'asta

Il deposito di piazza Bainsizza, inaugurato nel 1920, si estende per oltre 17mila quadrati nel quartiere della Vittoria. Nel 2013 è stato sottoposto a vincolo con decreto ministeriale in quanto “insediamento industriale di rilievo storico”. Dismesso dalla sua originaria funzione, è stato inserito nel concordato preventivo e messo all’asta per salvare l’azienda dei trasporti pubblici capitolina dal fallimento.

Un'occasione persa

Tornando sui propri passi, l’amministrazione cittadina aveva deciso di ricattare l’immobile ma, l’offerta avanzata da una società vicina alla fondazione Memmo, ha finito per superare la proposta di acquisto del comune. Un epilogo stigmatizzato dall’amministrazione, che puntava sull’immobile per il futuro ricovero dei mezzi elettrici di cui vuole dotarsi la Capitale.

Il diritto di prelazione

“Una città dove la sostenibilità ambientale non sia solo uno slogan, dove si riducano drasticamente gli attuali livelli di inquinamento, ha bisogno di strutture dove alloggiare una moderna flotta di bus elettrici” ha commentato Adriano Labbucci l’assessore alla mobilità del municipio I. E dello stesso avviso sono la maggior parte dei consiglieri dell’ente locale che, sottoscrivendo una recente risoluzione, stanno chiedondo “di far prevalere la destinazione pubblica dell'ex deposito”. Eventualmente facendo ricorso anche al diritto di prelazione che può essere esercitato, dal ministero dei beni culturali, entro sessanta giorni dalla vendita. “E' una possibilità prevista dalla legge perché – ha commentato l’assessore Labbucci – si tratta di un bene tutelato”.

L'interesse pubblico

Nello spazio dell’ex deposito è presente anche un Centro diurno del dipartimento della salute mentale dell’Asl Rm1. Anche quello è finito nel lotto venduto all’asta. Il municipio pertanto chiede anche di garantire la salvaguardia delle attività socio sanitarie che vi sono erogate. “Chi amministra la cosa pubblica - ha concluso l'assessore alla mobilità - deve promuovere e garantire gli interessi pubblici ed è quello che intendiamo fare”.