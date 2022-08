Della Vittoria, l’area giochi è presa di mira dai vandali: “Vogliamo le telecamere”

Ancora un’incursione vandalica nel giardino Pietro Lombardi, di via Sabotino. Alcuni arredi ludici presenti nell’area verde sono infatti stati imbrattati da scritte e disegni d’ogni sorta.

Le frequenti incursioni

Già ad aprile degli ignoti si erano introdotti nel giardino, attrezzato con donazioni e fondi messi a disposizione da residenti e dalle realtà commerciai del territorio. In quell’occasione erano stati danneggiati alcuni giochi che, di conseguenza, sono rimasti transennati ed interdetti per il tempo necessario ad effettuare una loro riparazione.

Le videocamere da installare

“I vandalismi sono favoriti dalla mancanza di adeguati strumenti a protezione del parco: una recinzione ormai vecchia e scavalcabile e la mancanza di telecamere” ha ricordato Eleonora Piraino, la presidente del comitato “amici di via Plava”, la realtà da tempo in prima linea per il rilancio dello spazio verde. “Da 3 anni abbiamo un sistema di 8 telecamere che non possiamo installare” si legge sulla pagina del comitato. Non si riescono ad installare “perché nessuno si muove circa le questioni amministrative che riguardano la casetta di cemento del parchetto” viene chiarito. E’ in questo immobile infatti che si vorrebbe installarvi la centralina e, sempre all’interno dello stesso spazio, che i residenti vorrebbero sistemare un bagno pubblico, una nursery ed una piccola biblioteca.

Le verifiche in corso

Sulla questione i cittadini hanno già incontrato il municipio. “Stiamo lavorando per verificare se sono sanabili alcune criticità che riguardano proprio la casetta dove i cittadini vorrebbero sistemare la centralina. Per quanto riguarda le telecamere, noi siamo assolutamente d’accordo. Io personalmente – ha sottolineato l’assessore municipale all’ambiente Stefano Marin – le metterei ovunque a Roma. Invece per ciò che concerne le scritte vandaliche, ovviamente dispiace per il danno arrecato, ma il consiglio è di utilizzare degli arredi su cui sia stato passato l’antigraffiti”. Sarebbe un deterrente contro improvvisati writer.

Un'area preziosa

Dalle verifiche sulla casetta, quindi, dipende il decoro che i residenti vorrebbero fosse garantito al parco che faticosamente hanno contribuito a far realizzare. In un'area che era di proprietà dell'Ater di Roma, che è stata riqualificata nel 2018 e che è stata la prima ad ospitare degli orti urbani nel territorio amministrato dal municipio centro.