Pannelli fotovoltaici sui tetti della scuola: a Prati è nata una comunità energetica

L’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola è entrato in funzione. Quello inaugurato il 20 novembre del 2023, al civico 22 di viale Angelico, è “il primo, ad essere attivato, in una comunità energetica di Roma” ha fatto sapere la minisindaca del municipio Lorenza Bonaccorsi, presente all’inaugurazione.

La nuova comunità energetica

Il nuovo impianto “le Vele”, installato sul tetto dell'istituto Leonarda Vaccari, è composto da 198 moduli ed è in grado di produrre una potenza di 82,17 KWp. In termini di risparmio energetico, l’attivazione dei pannelli, garantisce di non immettere nell’atmosfera qualcosa come 43 tonnellata di C02 l’anno, un valore che è pari a circa 1438 alberi. Nell’atrio della scuola c’è anche uno schermo che consente di monitorare informazioni sul consumo, la produzione di energia e l’anidride carbonica risparmiata.

Un presidio sociale che diventa green

“Mettiamo un'eccellenza dentro un'altra eccellenza - ha commentato la presidente Bonaccorsi - E questo è uno degli esempi più concreti di cosa vuol dire fare interventi di sostenibilità nei territori. Questo impianto risponde infatti al problema del consumo di energia, in modo sostenibile e innovativo, in una zona che soffre, tra l'altro, di una storica mancanza di aree verdi, che determina la creazione di aree di calore. Crea inoltre comunità, che è la finalità vera e l'anima autentica dell'istituto Vaccari, un vero e proprio presidio sociale e culturale. Dal canto nostro noi stiamo cercando di fare un lavoro concreto per migliorare davvero il nostro territorio".

“Questo progetto - ha aggiunto Bonaccorsi, che poi ha ringraziato Edison come partner del progetto ed il Banco dell’energia di Federconsumatori - nasce qualche mese fa grazie all'impegno di tutti e soprattutto dell'istituto Vaccari”. Questo impianto che “coprirà il 60% del fabbisogno della scuola” ha sottolineato il consigliere municipale Renato Sartini, riduce la quantità di anidride carbonica immessa nell’aria quanto, a regime, riuscirà a fare il “bosco urbano” in fase di piantumazione nel parco di Centocelle.

Lo sportello informativo

Per quanto riguarda le strade del centro, “le Vele” potrebbero diventare la prima comunità energetica di una lunga serie. Nel municipio infatti, lo scorso febbraio, è stato inaugurato un apposito sportello informativo, dedicato a David Sassoli, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai fondi europei da parte di quanti vogliano, nel territorio, attivare nuove comunità energetiche rinnovabili.