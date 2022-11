Via cassonetti e campane dagli incroci: limitano la visuale di pedoni ed automobilisti

Serve un piano per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. La richiesta, rivolta all’attenzione del Campidoglio, prende le mosse dal municipio centro. Nel territorio governato da Lorenza Bonaccorsi è infatti stato approvato, all'unanimità, un provvedimento con cui si chiede a chi governa la città di lavorare alla ricollocazione degli arredi stradali sistemati in posizioni pericolose.

La sicurezza dei pedoni

La presenza di cassonetti, campane di vetro e talvolta anche dehors, sistemati a ridosso degli incroci e delle strisce zebrate, rappresentano un potenziale pericolo per gli utenti della strada. “Il bilancio dei morti a Roma nel 2019, fatto dai vigili urbani – si legge nell’atto presentato in municipio I dai consiglieri Renato Sartini e Natalie Naim (lista Gualtieri) – è di 120 morti di cui 43 erano pedoni e più della metà stavano attraversando le strisce pedonali”. Particolarmente colpita, è stato rimarcato nel documento, è risultata essere la categoria "over 65", una fascia di popolazione particolarmente presente nel territorio del centro. E proprio dal centro, quindi, è partita la richiesta di attenzione al sindaco.

Il monitoraggio effettuato dai cittadini

A supporto della richiesta, ci sono comitati locali, come l’osservatorio della Vittoria ed il comitato Amici di via Plava, che si sono impegnati in prima persona per censire i luoghi più pericolosi. Lo hanno fatto concentrando la propria analisi sul quartiere della Vittoria dove, a fronte di 120 cassonetti e campane di vetro rilevate, sono stati trovati “19 posizionamenti pericolosi”. Sono considerati tali perché, a causa della loro sistemazione a ridosso degli attraversamenti, limitano la visuale di pedoni ed automobilisti.

La commissione riposizionamenti

Al di là dell’attività messa in campo dai cittadini, i consiglieri della lista Gualtieri del municipio I, stanno chiedendo alle istituzioni d’intervenire su un duplice piano. Alla neonata “commissione riposizionamenti”, istituita dall’assessore Marin e di cui fanno parte oltre all’ente di prossimità anche l’Ama, la polizia locale ed il dipartimento mobilità, viene così richiesto di “considerare prioritario il ricollocamento di cassonetti, campane del vetro, OSP e quanto altro possa rappresentare ostacolo alla vista” si legge nel documento portato in aula da Renato Sartini, il primo firmatario, e dalla collega Natalie Naim. Così facendo, “la commissione potrebbe porsi come apripista su questo delicato tema” nei confronti del quale si chiede anche l’attenzione del Campidoglio.

La richiesta di un piano cittadino

Al sindaco ed agli assessori competenti, con il documento firmato dai consiglieri della lista Gualtieri, viene chiesto di “valutare l’attuazione di un piano di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali” e del “transito pedonale” da effettuare puntando alla ricollocazione degli arredi stradali sistemati in posizioni pericolose. Un compito che intanto, l’amministrazione di prossimità, può cominciare a perseguire. L'atto,presentato nella giornata del 17 in consiglio municipale, è stato infatti approvato all'unanimità.