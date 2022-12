Un branco di cinghiali a due metri dal mercatino natalizio

Il mercatino di Natale allestito a piazza Mazzini è uno dei più frequentati dai romani. Ma non è apprezzato soltanto dalle persone che vi si recano alla ricerca di un regalo originale da donare ai propri cari. Quel mercatino, a giudicare dalle testimonianze dei residenti, sembra che sia molto apprezzato anche dagli ungulati.

I cinghiali a piazza Mazzini

Un branco di cinghiali, composto da tre esemplari, è stato visto grufolare nell’aiuola di piazza Mazzini. In pieno giorno e davanti a decine di persone che hanno potuto beneficiare del curioso spettacolo. Ma non si è trattato d'una trovata pubblicitaria del municipio I che, ad inizio dicembre, si è presentato per effettuare il taglio del nastro. La presenza di ungulati nella zona è infatti accertata da tempo.

La presenza dei cinghiali nella zona

Segnalazioni di branchi o individui singoli, sorpresi ad aggirarsi in parchi e giardini pubblici, sono ormai all’ordine del giorno. Vengono avvistati soprattutto nel quadrante nord della Capitale, ultimamente persino davanti ai cancelli delle case in quella che, peraltro è cosinderata la cosiddetta “zona infetta”. E' l’area in cui la peste suina africana, un virus non contagioso per l’uomo, è stata riscontrata negli animali.

Un avvistamento da annotare

Di certo però, nonostante la grande diffusione in città che, a dispetto dei piani di contenimento continua a caratterizzare la specie, gli ungulati non erano ancora stati avvistati a ridosso di un mercatino di Natale. Il loro passaggio in piazza Mazzini, documentato nella giornata di mercoledì 21 dicembre, a pochi passi dalle casette di legno addobbate di lucine colorate, rappresenta quindi un unicum. Se qualcuno sta raccogliendo le segnalazioni più curiose sui cinghiali in città, questa può a buon diritto candidarsi a farne parte