Via Cola di Rienzo libera dalla ‘bancarella selvaggia’, ambulanti trasferiti in via Ovidio

Via Cola di Rienzo è stata liberata dalle bancarelle ‘selvagge’. A deciderlo una sentenza del Tar – Tribunale amministrativo regionale – a cui ha fatto seguito un’ordinanza comunale. Sono tre le postazioni dislocate nella vicina via Ovidio, nel quartiere Prati. Intanto, già a partire dai prossimi giorni, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale effettueranno controlli per evitare irregolarità, già a partire dalle 6.00 del mattino.

“Da questa mattina i tre posteggi di bancarelle -dinanzi alla Coin - sono stati ricollocati in via Ovidio. Restituiamo, così, un tratto di strada importantissimo per i residenti e per i romani e superiamo i problemi di sicurezza che insistevano su quel tratto di strada” ha commentato a margine dell’intervento la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi. Ha aggiunto dalla sua pagina Facebook: “Questo è un primo provvedimento di riordino in attesa del Piano del commercio su area pubblica, che verrà presentato entro la fine del 2022. Grazie al lavoro degli uffici e all'impegno dell'Assessore Jacopo Scatà”.

I tre ambulanti – di cui due ‘fuori mercato’, ovvero banchi fissi seppur smontati e rimontati ogni giorno e uno ‘a rotazione’ dopo aver perso il ricorso al Tar sono dunque stati trasferiti in via Ovidio. Un intervento reso possibile anche grazie al lavoro dell’assessora al commercio del Comune di Roma, Monica Lucarelli, è la versione della maggioranza.

Non la pensa così il gruppo M5s: "Grazie al progetto di dislocazione delle bancarelle voluto dalla Giunta Raggi, via Cola di Rienzo torna a essere libera e perfettamente percorribile dai pedoni. Per anni l'ex presidente municipale Alfonsi ha ostacolato la dislocazione disposta da Virginia Raggi e dall'assessore Coia, persino rischiando il commissariamento, tutto per puro spirito di opposizione. Ora 'per magia' tutto è a posto, le bancarelle sono state spostate via dal Municipio... e la maggioranza vorrebbe pure prendersene il merito! La loro è la politica che mette la cura del proprio orticello di partito davanti alla cura della cosa pubblica. Un atteggiamento che continueremo a denunciare, perché non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima!", affermano Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.