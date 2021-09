Prati: il Tar sospende lo spostamento delle bancarelle di viale Giulio Cesare

Nessun banco sarà spostato fino al 5 ottobre, così come per quelli di Via Cola di Rienzo. "Questa amministrazione ci odia", lamentano gli operatori

C'è un fitto scambio di ricorsi e sospensioni tra gli operatori del commercio, il Comune e il Tar del Lazio in queste ultime settimane. Pomo della discordia, l'occupazione di alcune vie del Centro storico a opera di alcuni ambulanti, che stanno avendo la meglio contro lo spostamento dei banchetti in altre aree della città.

Prima a viale Cola di Rienzo, con 16 banchi coinvolti, l'11 settembre si è aggiunta anche Viale Giulio Cesare, coinvolta anch'essa da un provvedimento del Comune che intimava, per il 9 settembre, lo spostamento di 14 banchi verso il Mercato di Piazza dell'Unità.

Per entrambi i poli il Campidoglio chiedeva la delocalizzazione delle attività in data 9 e 10 settembre, ed entrambe le volte il Tar ha risposto con una sospensiva che ne impedisce lo spostamento.

Gli intenti dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro rientrano in un programma di riqualificazione della città, in nome del decoro e della mobilità. "Ci teniamo a ribadire che per noi non ci sono operatori di serie A e serie B", aveva precisato l'Assessore Andrea Coia, ma il parere degli operatori è tutt'altro. "Quest'amministrazione ci odia, basti sapere che lo spostamento davanti all'uscita della fermata della metro A Cipro era contro le norme antincendio, eppure tutto torna utile per levarci di torno", lamenta uno degli ambulanti.

"Si tratta di un risultato momentaneo, ma a oggi gli associati di ARCA e ANA e i due operatori ricorrenti sono completamente esentati dagli spostamenti - ha precisato Andrea Ippoliti, legale degli operatori di Prati - Il TAR ha riconosciuto le ragioni di estrema urgenza, tutte le questioni verranno esaminate il 5 ottobre dove si deciderà la conferma o meno della sospensiva",