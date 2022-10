L’Azzurro Scipioni festeggia 40 anni con l'avvio dei lavori di ristrutturazione

I lavori di ristrutturazione sono partiti ed il 22 ottobre, nell’ambito della programmazione relativa al festival del cinema di Roma, verrà proiettato un docufilm sui 40 anni di storia dell’Azzurro Scipioni. A darne comunicazione, attraverso i propri canali social, il suo fondatore, il nastro d'argento alla carriera Silvano Agosti.

Agosti, abbiamo appreso che sono partiti i lavori a beneficio dell’Azzurro Scipioni

Sì, la Banca nazionale del lavoro ha deciso di restaurarlo e di rimetterlo a nuovo. E’ un’operazione che stavamo aspettando e per quanto riguarda i lavori, stimo che si protrarranno fino al termine di dicembre. Quindi per gennaio il cinema tornerà ad essere fruibile.

Cosa serve per il restauro del cinema?

In realtà si tratta di mettere insieme pochi interventi, perché un cinema è fatto di un proiettore, uno schermo, le sedie. E quindi riguarderanno proprio questi elementi. Le sedie saranno sostituite, le pareti ridipinte, le distanze tra le sedute un po’ riviste e lo schermo ingrandito per renderlo più gradevole. La sala resta comunque con 50/70 posti, con la possibilità di aggiungere delle sedie sui lati, quando ce ne sarà la necessità.

A proposito di sedie, lei nel dicembre 2020 aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese del cinema. Com’è andata a finire?

Era stata un’iniziativa finalizzata ad attirare l’attenzione delle istituzioni sull’Azzurro Scipioni. In realtà quelle sedie andavano comunque sostituite, perché non erano più a norma.

Quello però è sembrato essere il momento più difficile per il suo cinema. Poi superato grazie alla partnership quinquennale avviata, lo scorso marzo, con Bnl/Bnp Paribas. Ma è stato l’unico momento di difficoltà incontrato in questi 40 anni?

Le difficoltà direi che ci sono sempre state, anche se di genere diverso. Io proietto solo capolavori e questo da un po’ fastidio alla distribuzione. Perché quando una persona vede un capolavoro, poi non si accontenta più del cinema industriale. E’ come, per fare un’analogia, se una persona si abitua a mangiare in una bella e confortevole trattoria. Dopo un po’ non accetta più di pranzare in una sala mensa.

Insieme alla notizia delle ristrutturazioni, ha annunciato anche la proiezione di un docufilm, nell’ambito della festival del cinema, sulla storia dell’Azzurro Scipioni. Com’è nata l’idea di realizzarlo?

Io ho un collaboratore storico, Lorenzo Negri, che ha avuto il compito in questi anni di filmare tutte le persone importanti che sono venute a presentare i loro film all’Azzurro Scipioni. Parlo di Antonioni, Lizzani e tanti altri. Li ha filmati, ha messo in ordine quanto girato, ed ha realizzato il documentario che sintetizza in un’ora e mezza 40 anni di attività.

Il titolo è “C’era una volta l’Azzurro Scipioni”. Perché “C’era una volta”, se stiamo dicendo che a breve riaprirà con una sala anche rinnovata?

Il “C’era una volta” non va inteso in quel senso. E’ invece la formula che si utilizza all’inizio di ogni fiabia. È l’annuncio che si sta per raccontare una bella storia che, però, non è una fiaba. Perché la nostra storia è invece molto reale.

A proposito di 40 anni, cosa l’ha portata nell’ormai lontano 1983 ad aprire l’Azzurro Scipioni?

E’ nata dall’esigenza di avere un luogo dove proiettare film che non si riuscivano a far uscire in altre sale. In quegli anni io avevo appena prodotto un film “il pianeta azzurro” senza sonoro. Si tratta di un film di un’eleganza estrema, senza attori, tutto filmato ma non riuscivo a trovarvi una sede. Pertanto sono arrivato addirittura a proiettarlo in una cinema pornografico di piazza della repubblica. La scelta si rivelò giusta, perché trovato un posto dove farlo vedere, le persone sono accorse numerose al punto da fargli incassare un milione e mezzo al giorno.

Quindi è dall’esigenza di pubblicare pellicole d’autore che è nato la storia dell’Azzurro Scipioni.

Sì, avevo trovato questo spazio in via degli Scipioni dove non c’era nulla, credo fosse una sala gestita dall'oratorio, ed ho deciso di realizzare lì un cinema che ora si appresta a compiere 40 anni.