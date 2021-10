Si rompe una conduttura a Prati: strada allagata e area transennata

Strada allagata e disagi alla circolazione a Prati a causa di una rottura nelle condutture d'acqua. La richiesta d'intervento alla Polizia Locale intorno alle 9:00 di venerdì mattina in via Paolo Emilio, nella zona dei Tribunali civili per "una perdita d'acqua". 'Caschi bianchi" e vigili del fuoco hanno quindi provveduto al transennamento dell'area interessata in attesa dell'intervento del personale Acea attuando una riduzione di carreggiata. Inevitabili i problemi alla normale circolazione stradale, con traffico rallentato nella zona di viale Giulio Cesare e tutte le strade limitrofe.

