Al via la seconda edizione di "Scienza Social - Il festival delle Scienze di Prati della Vittoria"

Da venerdì 6 a domenica 9 ottobre 2023 nel municipio I si terrà la seconda edizione di “Scienza Social - Festival delle Scienze di Prati Della Vittoria”.

La manifestazione prevede una serie di attività ad ingresso gratuito (tolta che per alcune serve la prenotazione) quali incontri, dibattiti, escursioni come quella al Geosito Urbano di Monte Mario. Sarà possibile fare donazioni col ricavato che utilizzato per la riqualificazione del Giardino Pietro Lombardi di via Sabotino. Ad oggi grazie alla donazione di U.S.I. è stato acquistato un defibrillatore da installare nei pressi del “Giardino Pietro Lombardi” in Via Sabotino e mentre la G.E.A. ha donato un Trattamento Endoterapico per i Pini delle Aree Verdi di Via Sabotino.

L’evento è organizzato da Amici di Via Plava, comitato presieduto dall'Avvocato Eleonora Piraino, e patrocinato dal municipio Roma I Centro, realizzato in collaborazione con SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale, il Liceo Statale Terenzio Mamiani, Energy Park, Istituto Jane Goodall Italia e Associazione Culturale Junior Club 2020. Il Festival è realizzato con il sostegno di Depositi Vittoria, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, G.E.A. Trattamenti Endoterapici Srl, U.S.I. Unione Sanitaria Internazionale e Red Horn.