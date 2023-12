Una palestra a cielo aperto nel giardino vicino allo stadio: “Era abbandonato da 20 anni”

L’area verde di via Gomenizza sarà riqualificata. L’intenzione di farlo era stata già annunciata dal municipio, in occasione del restyling più complessivo che interesserà la zona di Prato Falcone, su cui il Campidoglio prevede d’investire le risorse dalla “città dei 15 minuti”.

Il restyling dell'area verde

Il recupero del giardino, di circa 2 ettari, sarà realizzato con risorse che l’ente di prossimità ha chiesto al Campidoglio. Maggioranza e opposizione hanno convenuto sulla necessità di far stanziare 90mila euro. “Serviranno a perimetrare l’area, che confina con l’asilo nido comunale “Il Maggiolino” ed anche ad installare attrezzature sportive per trasformarla in una sorta di palestra outdoor” ha spiegato Renato Sartini, il consigliere della civica Gualtieri che ha proposto il provvedimento in aula.

Uno spazio per anni dimenticato

Lo spazio in questione si trova a poca distanza anche dal perimetro della riserva naturale di Monte Mario, dove ha sede Roma Natura. “Andremo a riqualificare uno spazio che per 20 anni ha versato in una condizione d’abbandono” ha spiegato Sartini “se ora è in uno stato decoroso lo si deve ai cittadini della zona che, volontariamente, dopo il lockdown hanno iniziato a prendersene cura”. Ma al di là della pulizia il giardino, con l’investimento richiesto, potrà diventare un punto di riferimento del quadrante.

Il rilancio del quadrante

Il rilancio del giardino di via Gomenizza, quindi, anticipa l’intervento più complessivo che il Campidoglio vuole realizzare nel quadrante. Con il progetto presentato lo scorso 29 marzo al Macro, è stato illustrato l’intervento di “ricucitura urbana” che s’intende realizzare nell’area di Prato Falcone, con operazione che mirano a crearvi una piazza ed a migliorare la viabilità e l’accessibilità di un’area che risente anche delle partite di calcio che si svolgono nel vicino stadio Olimpico. In occasione della presentazione di quel progetto, la vice presidente del municipio I, Alessandra Sermoneta, aveva annunciato la volontà di “prendersi cura dell’area verde limitrofa all’asilo nido Il Maggiolino”. Lo stanziamento appena richiesto servirà proprio a questo scopo.