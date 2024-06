Centri anziani 2.0: apre a Roma la prima "Casa sociale"

Il nuovo regolamento sui centri anziani è entrato nella sua fase realizzata. È stato infatti inaugurato nel municipio I la prima “Casa sociale degli anziani e del quartiere”, vale a dire la nuova realtà voluta dall’amministrazione Gualtieri.

La firma della convenzione

In base al nuovo regolamento, la struttura è stata assegnata da un’associazione di promozione sociale in modo da rendere lo spazio più aperto alla comunità ed al territorio. Con quest’intenzione è stata firmata la nuova convenzione tra il municipio I, rappresentato dal direttore Libero Pelusi, e dalla presidente dell’Aps Angelo Amo, Maria Palomba. Un atto che è stato registrato alla presenza della minisindaca Lorenza Bonaccorsi e dell’assessora municipale al sociale Claudia Santoloce. La convenzione ha durata triennale

In arrivo altre firme

“È per noi motivo di grande orgoglio compiere passi come questo – ha commentato l’assessora Santoloce che, nel ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, ha annunciato che – nelle prossime settimane procederemo alla stipula delle altre convenzioni”. All’interno della CSAQ sarà possibile svolgere anche attività complementari, come partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici, visite guidate o la partecipazione a eventi sportivi dilettantistici, gare di ballo, tornei di carte o scacchi.

Uno spazio aperto al quartiere

Tutte attività, insomma, che promuovono l’invecchiamento attivo, oltre alla valorizzazione delle sue capacità, unite al mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative. Diventano luoghi intergenerazionali, con iscritti anche sotto i 60 anni (potranno essere fino al 30%) e aperti al territorio. Il comune continuerà a pagare le utenze dei locali che saranno a disposizione di soci a cui potrà essere chiesto di versare, al massimo 15 euro.