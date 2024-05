Casale Gomenizza, iniziati i lavori di restyling: diventerà “la casa della cittadinanza attiva”

Non sarà la “Casa delle Arti”, com’era stato ipotizzato all'epoca dell’amministrazione Raggi. E neppure uno spazio a disposizione di Roma Natura l’ente regionale che, nel 2021, aveva presentato un progetto di riqualificazione. Il Casale Gomenizza, infatti, è destinato a diventare “la casa della cittadinanza attiva” e con quella finalità sono partiti i lavori per rimetterlo in funzione.

Il futuro del casale

L’immobile si trova in uno dei punti di accesso alla riserva di Monte Mario. Da anni è inutilizzato ma è un bene estremamente appetibile, anche per la posizione in cui si trova. Sul destino della struttura, che si trova a pochi passi anche dallo stadio Olimpico e dal pratone di via Tuelada, si è espresso in maniera trasversale il municipio I. L’ente di prossimità ha deciso di farne un luogo a disposizione dei comitati e della associazioni presenti nel territorio. Il casale, quindi, dovrà passare dalla gestione comunale a quella del municipio che, con un’apposita delibera, dovrà definirne il regolamento d’accesso e di utilizzo.

I lavori in corso

Sono iniziati i lavori che porteranno all’apertura di una delle più belle strutture della città: il Casale in via Gomenizza 81, ingresso della Riserva Regionale di Monte Mario. Ad oggi è già stato sfalciato e risistemato parte del giardino e sono state ripulite alcune travi e ambienti” ha fatto sapere il consigliere municipale Renato Sartini, primo firmatario della risoluzione votata dal municipio I. “Le operazioni più impegnative vedranno l’impresa preposta ai lavori iniziare a risistemare già dalla prossima settimana gli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico”.

La consegna dopo l'estate

I lavori in corso quindi lasciano sperare che l’immobile, nel 2018 ad un passo dall’essere trasformato in uno spazio destinato alle persone con autismo, sia pronto a breve. “Se tutto va come programmato il prossimo settembre tutti gli interventi saranno conclusi così da permettere, nel giro di poche settimane, di ‘aprire le porte’ del casale alle realtà attive nel territorio” ha annunciato il consigliere. Dipenderà dal comune e dal dipartimento ambiente che sta gestendo gli interventi in corso. Il destino della struttura è comunque chiaro: l’intenzione del municipio ha prevalso sulle altre progettualità.