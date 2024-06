Troppi bus turistici in sosta a Prati, insorgono i residenti: “Gli stalli devono stare lontani dalle case”

“Gli stalli dei bus turistici devono stare lontani dalle abitazioni”. Lo hanno ripetuto e scritto anche a chiare lettere i residenti di via Giulio Cesare che, come quelli di viale delle Milizie, devono convivere con la presenza dei bus sotto le finestre di casa.

Residenti stanchi dei bus turistici

Nella serata del 4 giugno gli abitanti di Prati che soffrono maggiormente per la sosta dei bus turistici davanti le proprie abitazioni, si sono dati appuntamento. “Non possiamo essere da adesso fino alla fine dell’anno del Giubileo ostaggi dei turisti. Noi siamo residenti, non monumenti” hanno dichiarato alcuni abitanti di Prati, anche attraverso le pagine social del quartiere.

La petizione dei cittadini

Oltre a ribadire che “meritiamo anche noi residenti una vita decorosa” si sono posti il problema di passare dalla semplice protesta alla fase della proposta. Ed hanno pertanto predisposto una raccolta firme con cui chiedere lo spostamento degli stalli di sosta. Petizione che è stata sottoscritta dai molti cittadini presenti all’appuntamento del 4 giugno.

L'iniziativa per chiedere lo spostamento

“Questi bus rappresentano un vero problema perché sostano lasciando il motore accesso, aumentando il loro impatto ambientale e rendendo più complicata la convivenza con gli abitanti, per non parlare delle difficoltà che creano alla viabilità– ha commentato la capogruppo M5s Federica Festa, presente all’incontro –Noi abbiamo presentato in consiglio una proposta finalizzata allo spostamento di questi bus in siti di minore densità abitativa”.

In alternativa, si legge nel provvedimento che ancora deve passare al vaglio del municipio I, è stato proposto di confluire i pullman presenti con 4 stalli in viale Giulio Cesare e con altrettante postazioni in via dei Bastioni di Michelangelo ed in viale Vaticano, negli spazi destinati alla lunga sosta del Terminal Gianicolo.