Prati, da lunedì 29 riprendono le potature in viale delle Milizie: cosa cambia per i bus

Da lunedì 29 novembre, e sino a sabato 4 dicembre, riprenderanno, in Prati, le potature a viale delle Milizie. Tra le 7 e le 17, la strada verrà chiusa nel tratto tra via Lepanto e piazza delle Cinque Giornate. Sempre tra le 7 e le 17, saranno deviate le linee di bus 87, 89, 301, 490, 590. Nelle stesse ore, un cambio di percorso interesserà la navetta 19, che sta sostituendo i tram della stessa 19, nel tratto tra Porta Maggiore e piazza Risorgimento, per il guasto che ha interessato i binari a piazzale del Verano.

Prevista una deviazione anche per la linea 982 gestita dalla Roma Tpl. La navetta 19, la 490 e la 590 saranno deviate in entrambe le direzioni; la 87 solo direzione viale Giulio Cesare; la 89 solo verso via Bressanone; la 301 unicamente in direzione viale Giulio Cesare.

Nelle ore in cui le deviazioni saranno attive, saranno sospese le fermate numero 72080 di piazza delle Cinque Giornate (i bus si potranno prendere a via Ferrari e viale delle Milizie); 72101 di via Ferrari (interessate le linee bus 89 e 301, che si potranno prendere a viale Mazzini); 72178 e 72179, entrambe a viale delle Milizie (interessate le linee 19nav, 490, 590 e 982, che si potranno prendere a via Ferrari e viale delle Milizie).