Dopo oltre 10 anni è stata rimossa la giostra abusiva di Castel Sant'Angelo

Il punto verde infanzia di Lungotevere Castello, nel rione Borgo in I municipio, non esiste più. La giostra in stile antico che per anni ha affascinato i bambini di Roma e non solo, con lo sfondo di Castel Sant'Angelo, è stata rimossa dal suo stesso proprietario la mattina dell'8 giugno. Era, infatti, abusiva.

Chiusa da anni, già dal 2010 l'allora municipio XVII poi assorbito dal I si era espresso negativamente sulle continue proroghe alla concessione dell'area, che doveva essere messa a bando. Addirittura il ministero dei beni culturali e la Sovrintendenza capitolina non accettavano che ci fosse una giostra di quel tipo, senza alcun bando, in area monumentale. A distanza di 13 anni, è stata rimossa.

"L'obiettivo è stato raggiunto - ha spiegato l'assessore al Decoro del I Municipio, Stefano Marin, all'agenzia Dire - siamo riusciti ad intimare al proprietario privato la rimozione della giostra che era posta in un luogo unico al mondo. E lo abbiamo fatto senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, evitando la procedura in danno, visto che tutto è avvenuto a carico del privato". In quell'area partiranno a breve i lavori di riqualificazione di Lungotevere Castello, previsti dal piano interventi del Giubileo 2025. E la giostra? Il proprietario, riferisce la Dire, avrebbe già chiesto di ricollocarla altrove. Ma non si sa dove.