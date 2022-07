Caos rifiuti intorno al Vaticano: per i commercianti 4 piazzole di sosta sostituiranno il porta a porta

Niente più porta a porta. A Borgo Pio, da settembre, i commercianti potranno conferire i rifiuti solo in quattro specifiche piazzole di sosta dedicate. Un cambio di strategia scelto da Ama e I municipio per cercare di migliorare la raccolta nel quadrante.

Da mesi i cittadini lamentano disservizi pesanti (a prescindere dalla crisi innescata dal rogo al tmb di Malagrotta del 15 giugno) con cumuli di immondizia che stazionano ore sui marciapiedi, fuori dalle utenze commerciali, o vicino ai cassonetti in teoria dedicati esclusivamente alle utenze private. Oltre al disagio per gli abitanti, anche una pessima cartolina turistica per i visitatori dei musei Vaticani e dintorni. Parliamo di disservizi spesso legati a un numero di passaggi degli operatori presso le utenze insufficienti rispetto al carico di rifiuti prodotto.

Da qui l'intervento urgente, che scatta con il nuovo appalto di Ama per la raccolta delle utenze non domestiche. A partire dal 5 settembre saranno presenti due piazzole in via dei Corridori, una in via di Porta Castello e un'altra in via Penitenzieri dove i negozianti getteranno gli scarti. Sono già attive dal 15 luglio, ma fino al 5 settembre è prevista una fase di assestamento nella quale i due sistemi saranno concomitanti e sarà comunque consentito esporre tutte le tipologie di rifiuti negli spazi adiacenti alla propria utenza tutti i giorni, tra le 22 e le 1, a eccezione del vetro che va esposto tutti i giorni alle ore 8.

Le sentinelle dei rifiuti

Nella stessa area, a partire dallo scorso 10 luglio, è partito anche un servizio di "pattugliamento" per sanzionare chi tra i commercianti non differenzia e conferisce correttamente. Una task force che unisce ispettori Ama ad agenti della polizia locale, con in programma quattro giri ispettivi ogni mese e un tavolo tecnico per un briefing su quanto emerso dall'attività di controllo.