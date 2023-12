Un parcheggio interrato con vista Castel Sant’Angelo: “Gualtieri, cancella quel progetto”

C’è un cantiere fermo all’ombra della “Mole Adriana”. È quello che è stato aperto per realizzare un parcheggio interrato da quasi 400 posti auto.

La bocciatura in conferenza dei servizi

Quel progetto, di cui si trova traccia anche nel DPCM del Giubileo, è catalogato come un “intervento essenziale ed indifferibile”. La sua realizzazione, in estate, ha però incassato una bocciatura che avrebbe dovuto portare alla sua cancellazione. L’area, su cui era partito lo scavo, non è stata ripristinata e la presenza di transenne e macchinari, già segnalati lo scorso ottobre, ha destato una crescente preoccupazione.

L'appello al sindaco

Il timore che il cantiere possa ripartire ha spinto decine di intellettuali, urbanisti, amministratori locali, presidenti di comitati ed associazioni, a sottoscrivere un appello. È rivolto a Roberto Gualtieri, commissario straordinario per il Giubileo. Al sindaco ed al governo, si legge nella lettera aperta, si chiede di escludere il parcheggio di lungotevere Castello sia dagli interventi del Giubileo sia dal piano parcheggi della capitale. Anche perché, si rileva nell’appello, non ha mai raggiunto la stipula della convenzione con il comune.

Il braccio di ferro sul parcheggio

Sul parcheggio, del resto, a luglio si espressa anche la conferenza dei servizi. A fronte dei pareri contrari redatti dal dipartimento ambiente e dalla giunta del municipio I, era state accertate questioni “non superabili” se non attraverso il ricorso dei poteri commissariali del sindaco. Contro questa decisione, il concessionario ha presentato un ricorso al Tar, con cui se ne chiede l’annullamento. Il sindaco, invece, non si è pronunciato e quindi l’opera, il cui collaudo era previsto per la fine del 2025, è rimasta in una sorta di limbo.

La richiesta di stralciare il progetto

“Condivido l' appello sottoscritto da numerose e importanti personalità cittadine e nazionali. La giunta del I municipio ha da subito espresso parere contrario al parcheggio di Lungotevere Castello – ha ricordato l’assessore municipale alla mobilità Adriano Labbucci – L' invito pressante che mi sento di rivolgere al Sindaco che sui temi della tutela del patrimonio ha dimostrato in più occasioni attenzione, è di raccogliere l' appello espungendo definitivamente il parcheggio non solo dagli interventi giubilari ma dal piano urbano parcheggi”.