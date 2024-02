I lavori del Giubileo cancellano i posti per disabili: "In poche centinaia di metri ne abbiamo persi almeno tre"

È difficile parcheggiare l’auto nelle aree interessate dai lavori per il Giubileo, soprattutto nella zona di Borgo. Diventa quasi impossibile se, l’automobilista che cerca un posteggio, è una persona con disabilità.

La segnalazione dei posti soppressi

“Negli ultimi mesi sono stati rimossi dei posti che erano dedicati al Corpo diplomatico ed altri, almeno tre in poche centinaia di metri, che erano destinati alle persone con disabilità. I primi sono stati ricollocati mentre quelli che erano a disposizione delle persone disabili, no” ha segnalato Francesca De Acutis, una residente di Borgo. I posti in questione non sono quelli destinati agli abitanti portatori di handicap, che solitamente possono richiedere di avere uno stallo in concessione, nelle vicinanze della propria dimora.

L'isola ambientale ed i lavori del Giubileo

“I tre posti che mancano si trovano in via di Porta Angelica e via di Borgo Angelico. Nel primo caso – ha spiegato la residente – era quello realizzato davanti l’ufficio postale”. Al pari degli altri, non è stato ripristinato. Il tema è stato affrontato in una commissione trasparenza convocata in municipio I dal consigliere Stefano Tozzi (Fdi). “In quel quadrante si sommano gli effetti di due problemi. Una parte della soppressione dei posti per disabili è avvenuta con la delibera relativa all’isola ambientale di Borgo – ha spiegato Tozzi, il presidente della commissione municipale – altri posti sono venuti meno per effetto dei lavori giubilari. In entrambe i casi ci stanno rimettendo le persone più fragili ed è quindi auspicabile che vengano ripristinati al più presto”.

I posti generici e quelli in concessione

Il disagio segnalato dalla residente è vissuto da tutte le persone con disabilità che, non vivendo nella zona di Borgo, cercano comunque un posto dove poter lasciare la propria auto. Al riguardo la polizia locale ha spiegato in commissione che “c’è stata una stretta sui posti generici per disabili” quelli cioè che non sono contrassegnati, sotto alla classica icona, da un numero di concessione. Ma, è stato dichiarato dai dipendenti di polizia locale intervenuti in commissione, si tratta “di una volontà del dipartimento” mobilità che tende ad assegnare posti dedicati a quanti, avendone diritto perché invalidi, ne facciano richiesta.

L'impegno del municipio I

La carenza di posti per disabili resta un problema da risolvere. “L’isola ambientale non c’entra, perché già c’era” ha spiegato l’assessore alla mobilità Adriano Labbucci. Si tratta di un progetto del 2015 che, non prevedendo parcheggi per invalidi, non contribuisce a superare questa criticità. ““In quell'area a ridosso del Vaticano sono in corso diversi cantieri sia del comune che del Vaticano stesso e questo rende complicata la situazione. Aggiungiamo che in quelle strade insistono ambasciate presso la Santa Sede che hanno diritto a posti riservati. Insomma in questi mesi vivremo in quell'area una realtà particolarmente difficile, con inevitabili disagi. Nonostante questo lavoriamo affinché gli stalli disabili siano ripristinati” ha dichiarato l’assessore alla mobilità Adriano Labbucci. Al di là delle competenze, resta l’esigenza rappresentata dalla residente e vissuta da quanti, avendone diritto, si aspettano di trovare un parcheggio con più facilità.