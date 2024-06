Infiorata Storica di Roma: a San Pietro utilizzati oltre 30mila fiori

Sabato 29 giugno 2024 per la festa dei SS. Pietro e Paolo si è tenuta l’undicesima edizione dell’infiorata Storica di Roma, il grande evento che ha riunito nella Capitale oltre 250 infioratori provenienti da tutta Italia.

Per l’occasione più gli nfioratori e volontari di tutta Italia hanno composto lungo via della Conciliazione e piazza Pio XII dei “quadri” a tema preghiera (scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025, ndr) impiegando oltre 30.000 fiori. Le Pro Loco presenti avevano a disposizione circa 50mq per interpretare la “preghiera” utilizzando steli di diversi fiori dai garofani ai crisantemi passando per la sabbia, semi e foglie. Questo con tecniche particolari come quella dei fiori freschi o essiccati in maniera naturale al sole. I lavori hanno reso omaggio alle preghiere di Madre Teresa di Calcutta, alle opere di Folon, alla Sacra Famiglia, l’omaggio alla Stella Maris, una farfalla colorata e leggiadra fino alla mano dell’uomo che bussa alla porta del cuore di Cristo.

Queste le Pro Loco che hanno partecipato: la Pro Loco di Roma Capitale, le delegazioni dell’Unpli dalla Basilicata (Rotonda, Provincia di Potenza), dalla Campania (Paduli, Provincia di Benevento), dal Lazio (Ferentino, Provincia di Frosinone e Gallese, Provincia di Viterbo), dalle Marche (Fermignano, Provincia di Pesaro e Urbino), dalla Puglia (Serra Capriola, Provincia di Foggia), dalla Sardegna (Tortolì, Provincia di Nuoro), dalla Toscana (Fucecchio, Provincia di Firenze) e dal Veneto (Pontelongo, Provincia di Padova).

Antonino La Spina, presidente UNPLI ha dichiarato: “L’interesse, la curiosità e l’apprezzamento che visitatori e turisti da tutto il mondo ci manifestano durante l’Infiorata in Piazza San Pietro è sempre altissimo e ci ripaga dell’enorme sforzo organizzativo con associazioni e volontari arrivati quest’anno da 8 regioni d’Italia per valorizzare l’identità e le tradizioni dei singoli territori. Arte e devozione, fantasia e grande amore per il proprio territorio sono gli ingredienti principali delle Infiorate, ma anche dell’impegno e della pazienza che donne e uomini dedicano alla tutela di questo patrimonio. Dalla cura dei dettagli, alla ricerca dei materiali, fino alle tecniche di realizzazione, il prezioso lavoro degli infioratori e delle Pro Loco permette di tramandare alle generazioni future l’identità e il valore di questa tradizione.”

“La tradizione dell’Infiorata è antichissima e nasce a Roma nel 1625 dal fiorista Benedetto Drei” – aggiunge il direttore della Pro Loco Roma Capitale Mauro Abbondanza – “È stata poi ripresa da Gian Lorenzo Bernini, maestro delle feste barocche. Diffusa successivamente tra i Castelli Romani e altre località del Lazio è però scomparsa proprio a Roma. Questa antica tradizione è stata poi riscoperta e valorizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale”.