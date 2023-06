Ponte Milvio allagato, tavolini e topi trascinati via dall’acqua. E i commercianti provano a stappare i tombini

La pioggia battente, l’acqua che non riesce a defluire trasformando il piazzale in un vero e proprio fiume in piena. Il temporale che nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto su Roma ha trascinato Ponte Milvio sott’acqua. Ancora una volta.

Ponte Milvio allagato: tavolini trascinati via dall'acqua

Asfalto saltato, tavolini e sedie travolti dalla melma così come vasi e bidoncini per la spazzatura che ora galleggiano al centro della strada insieme ai rifiuti che erano al loro interno. Sotto la pioggia battente è toccato ai commercianti tentare di stappare i tombini armati di galosce e pale. Qualcuno ci ha provato anche a mano per salvare il proprio locale dalla furia dell’acqua. Intorno monopattini rovesciati in terra, auto a passo d’uomo. Scooter fermi: impossibile proseguire con il livello dell’acqua ben sopra le pedane. Anche i topi a Ponte Milvio hanno cercato riparo salendo sui vasi come fossero scialuppe. Piazzale allagato insieme a viale di Tor di Quinto, la strada dell’ufficio postale e del poliambulatorio della Asl oltre che di pizzerie e ristoranti.

Locali allagati: l'esasperazione degli esercenti

“Ogni volta che piove qui è sempre la stessa storia” - si sfoga ai microfoni di RomaToday uno dei proprietari dei numerosi locali che danno proprio sul piazzale. “Sono bastate poche decine di minuti di pioggia per scatenare questa catastrofe e a pagarne le conseguenze, oltre ai residenti e alle centinaia di persone che ogni giorno transitano qui, siamo sempre noi che adesso dobbiamo contare i danni e ripulire i nostri locali dal fango”. “E’ anni che tutti, dopo ogni allagamento, promettono di risolvere la situazione ma qui non cambia mai nulla” - osserva un’altra.

L'impianto anti allagamento pronto solo nel 2024

Una prima risposta per Ponte Milvio potrebbe arrivare dal Collettore Alto Farnesina al Foro Italico. Con un investimento di 7,5 milioni Roma Capitale sta proseguendo i lavori sull’impianto che, una volta ultimato, permetterà il corretto smaltimento e deflusso delle acque piovane. I lavori, iniziati a dicembre 2022, termineranno però solo per la fine del 2024. E intanto Ponte Milvio dovrà continuare a temere la pioggia.