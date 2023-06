Il municipio accelera sulle voragini. Dal Pigneto al Prenestino il punto sui cantieri 

"Grazie alla sinergia tra l'amministrazione municipale e l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, le cavità che interessano il territorio del municipio V si stanno avviando al riempimento". Così promettono il presidente del parlamentino Mauro Caliste e l'assessora ai Lavori pubblici e Mobilità Maura Lostia. Tre i punti critici di un territorio che da sempre fa i conti con chilometri di gallerie sotterranee che lo rendono fragile e a rischio crolli. Il primo: le gallerie presenti in via Teano, al Prenestino. Ieri mattina si è proceduto al riempimento della prima davanti il civico 271 e, è la promessa, entro la prossima settimana sarà chiusa la galleria all'altezza del civico 287. I lavori sono a carico dell'azienda Italgas.

Via Placido Zurla

In parallelo i cantieri procedono anche per il riempimento della voragine che si è aperta il 26 aprile a causa della rottura di una condotta Acea, in via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via Placido Zurla, zona Pigneto. "Il riempimento in questo caso sarà graduale - spiega Lostia a RomaToday - poiché deve rispettare una catena di fasi propedeutiche all'avanzamento dei lavori per evitare il dilavamento del materiale bituminoso". Tempistiche? "Dal dipartimento Simu ci dicono la prossima settimana".

Via Tor de' Schiavi

Ci spostiamo poi su via Tor de Schiavi e via Buie d'Istria. Qui parliamo di cavità aperte da anni. Nel primo caso siamo in uno dei viali d'accesso al comprensorio di Ater, qui la voragine si è aperta a dicembre 2020, ed è solo la punta dell'iceberg. Nel sottosuolo, come dimostrato dalle ispezioni della Protezione civile sotto si snodano 15mila metri quadrati di gallerie sotterranee. Nel secondo caso siamo alle spalle di villa Gordiani, e la voragine compie quasi cinque anni.

Il tavolo interforze

"Grazie al tavolo interforze istituito dal Gabinetto del sindaco, del quale fanno parte i tecnici dei dipartimenti Simu, Pau e Protezione Civile, la delicata fase di progettazione dei lavori sarà in via di definizione entro il mese di agosto, a questo punto si procederà al riempimento di entrambe" assicurano ancora il minisindaco Caliste e l'assessora Lostia. Il tavolo ha affrontato anche altre situazioni presenti sul territorio, quali la cavità di via Oreste Salomone e la galleria in via dei Platani, sollecitando Acea affinché si velocizzino le attività previste e propedeutiche alla messa in sicurezza dei siti.

"Tutte le azioni poste in essere da questa amministrazione sono volte al monitoraggio e alla messa in sicurezza del peculiare sottosuolo del territorio municipale - concludono minisindaco e assessora - gli obiettivi raggiunti con non poche difficoltà vedono un'azione politica coadiuvata dagli uffici capitolini, con lo scopo di invertire l'annosa tendenza ad intervenire in emergenza anziché lavorare prevenendo i disagi".