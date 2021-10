VIDEO | Ballottaggio Municipio V Rinaldi-Caliste: le posizioni dei candidati sulla raccolta differenziata

Gestione della movida notturna, con particolare focus sulle zone di Pigneto e Centocelle, valorizzazione dei parchi e delle aree verdi, cura delle aree urbane e del verde pubblico, contrasto alla povertà in uno dei territori più poveri di Roma. Questi gli argomenti su cui si confrontano a Roma Today Daniele Rinaldi e Mauro Caliste, i due candidati alla presidenza del consiglio del Municipio V su cui gli elettori sono chiamati a esprimere preferenza il 17 e 18 ottobre. Qui un loro focus sulla raccolta differenziata.

Rifiuti e discariche a cielo aperto. Da mesi i cittadini parlano di un altro allarme sanitario, con immondizia e rifiuti ingombranti lasciati marcire a terra. Come prevenire il fenomeno e migliorare il decoro urbano, soprattutto a ridosso delle piste ciclabili lungo via Prenestina?

Rinaldi: Due sono gli approcci previsti dal candidato al Municipio V per chiudere la filiera del rifiuto: lavorare per la riduzione degli scarti da parte degli stessi cittadini, in modo tale da abbassare la mole di rifiuti raccolti, e il sostegno alla "Legge Rifiuti Zero" per ridurre la produzione totale di rifiuti indiferenziati.

Caliste: Il centrosinistra nel Municipio V è sicuramente favorevole alla realizzazione di piste ciclabili ove possibile realizzarle, contrariamente a via Prenestina, dove secondo il candidato manca ancora un collaudo. Sui rifiuti, Caliste propone un potenziamento della raccolta porta a porta, per eliminare la raccolta indifferenziata. Per la pulizia delle strade, la proposta del candidato è cambiare il contratto di servizio tra Ama e il Comune di Roma.