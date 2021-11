Via Zenodossio sprofonda nei rifiuti, da giorni nessuna pulizia

Ennesima discarica a cielo aperto nel quadrante Est della Capitale. Un tour del degrado che da Piazza Tolomeo accompagna veicoli e passanti fino a via Zenodossio, dove si assiste a un cumulo di immondizia sparsa tra la strada e il marciapiede.

Si parte appunto da piazza Tolomeo, zona villini, dove una muraglia di cassonetti occupa l’angolo della strada, su cui si riversa un cumulo di rifiuti. Rifiuti anche in discesa, arrivati a via Zenodossio, dal civico 44 in poi si può trovare di tutto: materassi, caldaie, stendini, cartoni di pizza, ombrelli rotti, assi e materiali edili. Cibarie e rifiuti organici, mentre qualcuno rovista tra i cassonetti e gli abitanti si tappano il naso, ma gli occhi no.

“Oggi è anche pulito rispetto agli altri giorni – afferma un’anziana abitante – Sono giorni che l’Ama non passa di qui, è tutti i giorni così, che cosa brutta per il quartiere”.

I residenti del V si attivano da soli, e mettono nastro isolante sulle bocche dei cassoni rotti o ammoniscono a suon di cartelli i vicini che, anziché fare correttamente la raccolta differenziata, buttano gli ingombranti a bordo strada. “Sei la vergogna di questa strada e della tua famiglia – si legge in un cartello affisso su uno dei cassonetti, identificando con tanto di foto gli incivili – esiste l’isola ecologica, l’Ama a domicilio, oppure potevi semplicemente attendere i cassonetti vuoti”.

Un’attesa che, però, potrebbe essere ancora molto lunga.