Via Dulceri "zona 30...voragini", lo striscione dei residenti che vogliono l'isola ambientale

“Zona 30…voragini”: recita così lo striscione esposto in via Dulceri su iniziativa del comitato di quartiere Torpigneto Almagià. La strada è chiusa dal 20 febbraio, a seguito dell’apertura di una voragine, l’ennesima lungo la via. Nei giorni scorsi, ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, “gli speleologi sono finalmente riusciti a visionare la cavità, che non desta particolari preoccupazioni. Dopo che verrà riempita, dunque, la strada potrà essere riaperta. Tra pochi giorni dovremmo avere un piano con le tempistiche precise".

Le richieste dei residenti

Gli ultimi aggiornamenti su una possibile riapertura a breve di via Dulceri non bastano però a placare gli animi degli attivisti del comitato Torpigneto Almagià che da tempo denunciano il passaggio di mezzi pesanti nelle strade del territorio e chiedono di istituire un’isola ambientale (un’area dove la velocità massima è di 30 chilometri orari) nella zona intorno al parco Almagià. “Tutta l'area intorno al parco Almagià è fragile. Negli ultimi anni, a poca distanza gli uni dagli altri, abbiamo contato almeno otto tra voragini, crolli e smottamenti – denunciano -. Lo sappiamo bene e abbiamo fatto in modo che ne venissero a conoscenza anche le istituzioni con esposti, segnalazioni e una petizione firmata da 800 persone, ma evidentemente non è bastato”. Da qui l’ultima iniziativa: lo striscione esposto su via Dulceri con la scritta: “Zona 30…voragini (per ora)”, a segnalare la speranza dei residenti di veder realizzata, prima o poi, l’isola ambientale.

Il caso di via Frontino

Nei giorni scorsi, intanto, ha riaperto al traffico via Frontino, che era stata chiusa a fine febbraio “a seguito di un'importante depressione del terreno” come ha spiegato Lostia. Ma anche in questo caso, non sono mancate le polemiche da parte del comitato di quartiere: “Via Frontino, seppur stretta - spiegano gli attivisti - è frequentemente attraversata da mezzi pesanti che vanno oltre le 3,5 tonnellate. Tir e camion che poi percorrono via Dulceri per immettersi su via Leonardo Bufalini o su via Zenodossio, nonostante i divieti presenti per questa tipologia di mezzi”. Il problema, dunque, è sempre lo stesso.