Riparata (dopo tre anni di attesa) la maxi voragine di via Zenodossio: la strada riapre

Sono terminati i lavori per la riparazione della voragine di via Zenodossio. Esattamente dopo tre anni da quando, il 25 maggio del 2021, la strada collassò, inghiottendo due auto. L’asfalto si sbriciolò come sabbia, a causa della perdita idrica di una condotta di Acea. Da quel momento la via è rimasta chiusa, con tutti i conseguenti disagi per i residenti della zona. Ora i lavori sono terminati e la strada è stata riaperta.

Il municipio V: "Sbloccato lo stallo"

"All’insediamento di questa Amministrazione la situazione era in stallo - spiegano l'assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia e il minisindaco Mauro Caliste - i periti di parte avevano provveduto a valutare la stabilità del palazzo sovrastante, al fine di garantire la sicurezza degli abitanti e della zona circostante, ma non si riuscivano a valutare le responsabilità del danno e i conseguenti lavori di chiusura della voragine e ripristino della strada. Per arrivare quanto prima al superamento delle controversie e procedere all’avvio dei lavori è stato istituito un tavolo tecnico coinvolgendo Acea, le assicurazioni, i periti e gli avvocati di parte. Il municipio ha condotto i lavori del tavolo fino al raggiungimento degli accordi nell’agosto del 2023. Poi, l'ufficio tecnico municipale ha preso in carico le pratiche di ripristino. Questi lavori si sono conclusi 10 giorni fa, dopo che Acea e i privati hanno confermato il cessato pericolo. Oggi si è proceduto al ripristino della viabilità, mantenendo il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate per salvaguardare un’area che presenta fragilità nel sottosuolo".

Le altre voragini

Mentre in via Zenodossio l’intervento è stato completato, procedono i lavori per la riparazione della maxi voragine di via Sestio Menas, al Quadraro. Gli interventi di riempimento sono iniziati il 4 maggio e la durata prevista era di un mese. Ma dalle indagini è emersa la presenza di altre cavità minori. Un fatto che potrebbe allungare la durata degli interventi, che doveva essere di un mese. "Nel corso delle indagini per la messa in sicurezza della strada, sono state trovate ulteriori cavità con perimetri circoscritti, per le quali procederemo al riempimento - commenta l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -. Abbiamo a disposizione una tecnologia avanzata messa a punto di recente; infatti, è tuttora in corso l’utilizzo del sistema laser scanner di ultima generazione. Questo consentirà di determinare con precisa contezza la presenza di ulteriori cavità e le loro effettive dimensioni. Abbiamo svolto alcuni campi di indagine, in più di un caso il terreno è risultato integro, mentre sono state trovate due camere di dimensioni più piccole rispetto alla voragine che abbiamo già riempito. Stiamo procedendo – conclude Segnalini - in modo sistematico così da consentire ad Acea il ripristino della fognatura nel più breve tempo possibile”

.Sono previsti, invece, tempi lunghi, poi, per le voragini di via Dulceri e via Salomone. La prima si è aperta lo scorso 20 febbraio, ed è stata l’ennesima in una strada in cui, negli anni, l’asfalto ha ceduto più volte. In via Salomone, invece, la cavità si è aperta quasi due anni fa, nel giugno del 2022, in conseguenza di alcuni scavi per l'interramento della fibra ottica. La situazione ha esasperato a lungo gli abitanti della strada, che hanno segnalato la presenza di cattivi odori lungo la strada, in seguito all’apertura della voragine e la presenza di blatte che fuoriuscivano dalla cavità. “Per via Dulceri e via Salomone – spiega Lostia – siamo in attesa dei risultati delle indagini geognostiche, poi potremo procedere con la pianificazione degli interventi”. In via Tor de’ Schiavi 261, i lavori per riparare la cavità che si è aperta nel gennaio 2021, sono iniziati a fine marzo e sono stati ora ultimati. Sono, invece, in fase di progettazione e “in prossima esecuzione” gli interventi per riparare la voragine in via Buie d’Istria e quella in via Casilina 444.

Una mappa delle cavità

Le voragini sono un problema endemico nel municipio V, per questo l’obiettivo dell’amministrazione municipale, insieme al Comune di Roma, è realizzare una mappa in cui siano segnalate tutte le strade più fragili e a rischio sprofondamenti. Così da prevenire l’apertura di nuove possibili voragini. ""L’importante lavoro di controllo del sottosuolo e delle mappature continuerà, per garantire che tutte le aree a rischio siano monitorate e mantenute in condizioni di sicurezza ottimali" spiegano Lostia e Caliste.