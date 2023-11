Blatte, miasmi e transenne pericolose. Così la voragine eterna tiene in ostaggio i residenti

Da un anno e mezzo i residenti di via Oreste Salomone convivono con una voragine sul lato della strada. Siamo nel cuore di Torpignattara, sulla una delle direttrici interne che collegano la via Casilina al parco Sangalli. La buca è lì da giugno 2022, quando vennero effettuati degli scavi per l'interramento della fibra ottica. Saltò fuori una cavità sotterranea e le procedure imponevano che non si potesse semplicemente richiudere la via. Da allora però l'area è transennata. Sono passati 16 mesi e nessuno è intervenuto, con disagi sempre maggiori per i residenti.

"La transennatura, estesa a quasi tutto l'isolato, insieme al divieto di sosta sul lato opposto, ha tolto molti posti auto" spiegano i cittadini del Comitato di via Salomone. Una gabbia metallico con bande di plastica usurata circonda l'area interdetta, invadendo anche il marciapiede e mettendo a rischio la sicurezza degli stessi pedoni. "Ci sono già state della cadute, lo abbiamo segnalato anche via Pec".

Senza contare la difficoltà oggettiva di raggiungere i portoni delle case, specie se hai da scaricare buste e pacchi. C'è poi anche un tema di miasmi che risalgono in superficie dalla buca. "Negli ultimi tempi - raccontano i residenti - si avvertono sempre più spesso cattivi odori, il sospetto è che vi sia stata, nella esecuzione dei lavori di scavo o successivamente, un danneggiamento al collettore fognario". E ancora dalla voragine escono sempre più spesso blatte e insetti vari.

La richiesta è chiara: intervenire al più presto per chiudere la buca, mettere in sicurezza l'area e ripulire. Lo scorso 20 settembre l'ultimo incontro degli abitanti con gli amministratori del V municipio. "Ci hanno detto che doveva ancora iniziare l'iter per l'affidamento della videoispezione a ditte esterne". Il prossimo, fa sapere l'assessorato ai Lavori pubblici del municipio, è in programma con Acea e con il vice capo di gabinetto il prossimo 13 novembre.