Lumini intorno alla voragine di via Dulceri, l'azione dei residenti: "A quando la riparazione?"

La voragine di via Dulceri di notte, illuminata dalla luce di una serie di lumini che la circondano. La foto è stata condivisa dal profilo Facebook Torpigneto Almagià e racconta l’iniziativa che alcuni residenti hanno intrapreso per accendere simbolicamente i riflettori su una buca che è lì ormai da oltre 120 giorni. Era il 20 febbraio quando in via Dulceri l’asfalto si è sbriciolato, aprendo l’ennesima voragine.

Tempi lunghi per la riparazione

Le buche, in via Dulceri, non sono una novità. Così come i tempi spesso piuttosto lunghi per la riparazione. Quella che si aprì nel 2012, inghiottendo due automobili, rimase così per oltre un anno. Per i residenti, però, l’ennesima voragine e dunque la strada interdetta dal traffico comporta una serie di difficoltà, come per esempio le conseguenze sulla viabilità della zona, spesso in tilt. E, se i disagi sono evidenti, sui tempi per la riparazione al momento non c’è una risposta chiara. Maura Lostia, assessora ai Lavori pubblici del municipio V spiega: “Il Dipartimento Csimu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ndr) ha completato le indagini geognostiche, che sono andate anche oltre l’area interessata dalla voragine. Ora dovranno essere verificate le risultanze di questi studi per capire le condizioni della strada e procedere poi a pianificare le varie fasi di lavorazione per la riparazione della voragine”. E sulle tempistiche, Lostia precisa: “I tempi sono quelli necessari per la messa in sicurezza e la riparazione della strada, non è possibile agire diversamente”.

Le altre voragini

Se in via Dulceri l’attesa si prospetta ancora lunga, nelle scorse settimane ha riaperto via Zenodossio dopo la riparazione della voragine che si era aperta nel maggio del 2021. In via Menas, al Quadraro, invece i lavori stanno procedendo, anche se la strada, in questi ultimi mesi dopo l’apertura della maxi voragine lo scorso 28 marzo, ha visto davvero di tutto: dalla rottura di una conduttura, con l’acqua che è arrivata a toccare le case, alla scoperta di nuove cavità, fino a un nuovo collasso del manto stradale, che è franato lasciando in bilico una betoniera lo scorso 14 giugno. Per la buca di via Salomone, che ha da poco compiuto due anni, invece, ci saranno ancora tempi lunghi, visto che come nel caso di via Dulceri bisognerà attendere i risultati delle indagini geognostiche”.