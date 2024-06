Tor de' Schiavi, dopo oltre 3 anni conclusi i lavori sulla maxi voragine

Dopo via Zenodossio, anche in via Tor de’ Schiavi 261 sono terminati i lavori per la riparazione della maxi voragine che si era aperta nel gennaio del 2021. Lasciando un’auto in bilico tra l’asfalto e il vuoto. Gli interventi erano partiti a marzo, dopo un lungo periodo di indagine, resosi necessario a seguito della scoperta di una vera e propria città sotterranea sotto l’asfalto. Il Dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale ha ora riconsegnato all’Ater l’area interessata dalla voragine.

Gli inventi effettuati

I lavori sono stati divisi per step. In una prima fase l'intervento è stato soprattutto di rilievo e monitoraggio totale dell'area e delle cavità sviluppate in gallerie annesse, in collaborazione con i Dipartimenti Protezione civile e Pau (Programmazione e attuazione urbanistica). Una volta definito il piano d'azione, il Dipartimento Lavori pubblici ha eseguito l’intervento di messa in sicurezza e riaperto la strada municipale interna al complesso Ater. Ora l'azienda dovrà portare avanti dei lavori di manutenzione.

Segnalini: “Lavori finiti in anticipo”

“Abbiamo chiuso la voragine e riconsegnato l’area all’Ater con un mese di anticipo sui tempi stabiliti – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Ad aprile siamo venuti con il sindaco Gualtieri per l’avvio dei lavori, prendendo in carico un lavoro importante a tutela della salute pubblica, pur di dare impulso e dare fattivo contributo alla risoluzione della problematica, sebbene si lavorasse in area Ater, con cui comunque è stata stabilità una sinergia e un’ottima collaborazione. Ringrazio il Dipartimento Lavori pubblici e gli altri Dipartimenti di Roma Capitale per l’impegno e il lavoro svolto”. Soddisfatti anche il minisindaco del municipio V, Mauro Caliste e la vicepresidente e assessora ai Lavori pubblici, Maura Lostia: “Questo importante passo – spiegano - segna la conclusione di un lungo e complesso percorso di recupero e ripristino qualitativo dello stato dei luoghi e dell’area. Abbiamo posto particolare attenzione alla fragilità del sottosuolo, che rappresenta una peculiarità del nostro territorio e per questo abbiamo istituito un tavolo tecnico ad hoc. La riapertura della strada interna al complesso Ater e la messa in sicurezza sono un importante passo avanti per garantire la tutela e il benessere dei cittadini”.

Le altre voragini

Per la maxi voragine di via Menas, invece, ci sarà da aspettare ancora, soprattutto a seguito della scoperta di nuove cavità minori che dovranno essere approfondite e riempite. Sono previsti tempi lunghi, poi, per le voragini di via Dulceri e via Salomone. La prima si è aperta lo scorso 20 febbraio, ed è stata l’ennesima in una strada in cui, negli anni, l’asfalto ha ceduto più volte. In via Salomone, invece, la cavità si è aperta quasi due anni fa, nel giugno del 2022, in conseguenza di alcuni scavi per l'interramento della fibra ottica. “Per via Dulceri e via Salomone – spiega Lostia – siamo in attesa dei risultati delle indagini geognostiche, poi potremo procedere con la pianificazione degli interventi”.