Dopo due anni partono i lavori nell'area giochi di villa De Sanctis. Ecco il progetto

Partono finalmente i lavori nell'area giochi di villa De Sanctis, chiusa da quasi due anni in un perimetro di terreno da tempo attenzionato per la presenza di numerose cavità sotterranee. Lunedì 23 ottobre, come annunciato dal presidente del V municipio Mauro Caliste, comincerà l'installazione delle nuove strutture giochi per bambini.

"L'attesa di questi mesi sarà ripagata da un progetto straordinario. L'area sarà allestita alle spalle dell'area fitness, individuata come idonea dalla Protezione civile e dalla Soprintendenza speciale di Roma" ha spiegato il minisindaco. Ricordiamo che il parco ricade in una zona della città particolarmente critica per la fitta presenza di cavità idrogeologiche, costantemente al centro di monitoraggi e interventi di esperti del settore per assicurare la fruizione in sicurezza.

La nuova area giochi

Si tratta di una struttura complessa con un gioco multi torre composto da 32 pali portanti in legno, 14 piattaforme, un tetto a una falda e un tetto a due falde, due scalette a pioli in acciaio, una rampa con corrimano, una rete di arrampicata inclinata e una verticale. Le torri sono collegate tra di loro tramite un ponte a pioli e pedane. Compongono la struttura anche due scivoli posti a 145 cm da terra, in vetroresina rinforzata, uno a pista singola e uno a pista larga accessibile. E ancora un percorso avventura in legno con saltelli zig zag, fune con liane, una rete di arrampicata obliqua, un dondolo sempre in legno e due giochi a molla.

Una lunga attesa per i cittadini del quartiere. L'area del parco è stata chiusa più di un anno fa per ragioni di sicurezza. I giochi non erano più utilizzabili. Ci sono voluti quasi due anni per reperire i fondi e aggiudicare la nuova gara per installarne di nuovi.