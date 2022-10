Una giornata di controlli gratuiti per bimbi con disturbi apprendimento

Una giornata di controllo sanitario gratuito per individuare il rischio o il sospetto di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia è stata organizzata dal Polo Riabilitativo Nuova Sàir per 250 bambini dai 5 ai 14 anni di età. I DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, interessano il 4,5% della popolazione in età evolutiva e sono caratterizzati da difficoltà in alcune aree specifiche dell’apprendimento scolastico, come la lettura e la scrittura e il calcolo. Non sono disabilità ma se non vengono trattati, i DSA possono incidere significativamente in età adulta e limitare l’apprendimento scolastico, e la vita di relazione. E’ importante per questo intervenire precocemente.

“L’8% dei bambini che abbiamo sottoposto ai test frequenta l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. A 5 anni è già possibile individuare gli indici di rischio per lo sviluppo del DSA per questo è importantissimo che le famiglie e gli insegnanti sappiamo cogliere e non sottovalutino i campanelli d’allarme per consentire un intervento precoce anche di tipo riabilitavo”, afferma la dott.ssa Valentina Marzia Dilorenzo, Polo Riabilitativo Nuova Sair.

Attraverso gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge 170/2010 i bambini con un disturbo dell’apprendimento possono studiare in autonomia e grazie a precise strategie educative, possono conseguire con successo tutti i livelli di studio, accrescere la propria autostima, integrarsi con i compagni.

Il controllo gratuito per DSA organizzato dal Polo Riabilitativo Nuova Sair è stato patrocinato dalla ASL Roma 2 e dal Municipio V.