A Torpignattara cambia la viabilità per le potature degli alberi

Modifiche alla viabilità nel Municipio V per interventi di potatura degli alberi. Dalle 7 di mercoledì 28 dicembre e sino alle 15 del 31 dicembre in via di Tor Pignattara il transito sarà consentito, in entrambe le direzioni, esclusivamente nella fascia oraria 18.00 - 7.00, e cioè in orario serale e notturno.

Il tratto interdetto è quello compreso tra via Casilina e via Pietro Rovetti. Atac ha già individuato percorsi alternativi per i mezzi del trasporto pubblico locale, mentre la polizia locale si è occupata di emanare un’apposita determina dirigenziale per disciplinare la nuova, provvisoria mobilità.

“L’intervento sulle alberature di via di Tor Pignattara si è reso necessario per le condizioni degli alberi, inseriti nei mesi scorsi nella programmazione del Servizio giardini per le potature - hanno detto il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste e l’assessore al verde Edoardo Annucci - L’impegno per la cura del verde prosegue quotidianamente e la sinergia tra strutture capitoline permette la realizzazione di importanti interventi, attesi da anni, riducendo criticità oggettive e rispondendo alle esigenze del territorio”.

Nel mese di gennaio, inoltre, proseguiranno le potature nel quadrante Prenestino e negli altri quartieri del Municipio. A oggi sono oltre 1.400 gli alberi inseriti nell’attuale programmazione per le potature. Altri interventi sono stati eseguiti a novembre nell’isola pedonale del Pigneto e nell’area verde di via Castore Durante, in questo caso in ottica sicurezza: obiettivo, ridare luce a zone oggetto di degrado ed episodi di violenza e spaccio.