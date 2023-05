A Torpignattara la battaglia per salvare la "Vera tana delle tigri"

“Salviamo la palestra popolare di Torpignattara”: l’appello arriva da Cristiano D’Amico, uno dei gestori della “Vera tana delle tigri”, la palestra che da sei anni è diventata presidio e punto di riferimento per lo sport nello storico quartiere. E che a breve si trasferirà in una nuova sede, sempre in via Alessia, a poca distanza da quella attuale, ma più grande e con minori costi di gestione, per continuare ad accogliere clienti: un investimento che richiede un notevole sforzo economico, almeno per iniziare, che ha spinto D’Amico e il socio, Marco Valerio Como, a chiedere aiuto proprio agli abitanti di “Torpigna” con una raccolta fondi.

“Sei anni fa abbiamo deciso di aprire una struttura che si rapportasse in modo popolare alle persone e al territorio di Torpignattara, un quartiere multietnico e con numerose criticità in cui volevamo portare un luogo da dedicare allo sport con prezzi accessibili - spiega D’Amico, personal trainer, a RomaToday - all’inizio la struttura era molto modesta, 200 metri quadrati che si sviluppavano su una sola sala, e avevamo previsto prezzi agevolati per andare incontro a tutti gli abitanti del quartiere. Da subito abbiamo avuto un boom: nei primi anni siamo arrivati ad avere anche 200 iscritti, e abbiamo anche un settore agonistico avviato negli sport da combattimento, il mio socio insegna kick boxing. Poi è arrivata la pandemia”.

A Torpignattara ancora in attività soltanto tre palestre

Le palestre, come è ormai noto, sono state tra le attività maggiormente danneggiate dalla pandemia, e anche la Tana delle tigri ha risentito del lockdown e delle misure imposte per limitare i contagi: “Abbiamo assistito a una vera e propria morìa di palestre e attività sportive - conferma D’Amico - A Torpignattara c’erano dieci palestre, siamo rimasti in tre. Facendo molta fatica siamo riusciti a sopravvivere, ma è stata davvero un’impresa. A questo si aggiunge che il vecchio locale ha problematiche strutturali che non sono mai state sanate né dal proprietario né dall’amministratore di condominio, e quindi ci siamo messi in cerca di una nuova location per portare avanti il progetto. Per questo abbiamo chiesto sostegno al territorio: le spese riguardano le caparre, i lavori di ristrutturazione, il trasporto dei materiali, le spese di agenzia e l’acquisto di nuove attrezzature”.

L'inaugurazione della nuova sede a giugno

Territorio che ha reagito con entusiasmo: alla raccolta fondi su GoFundMe, che ha consentito a oggi di raccogliere poco meno di 2.000 euro, si sono aggiunte donazioni private che hanno aiutato D’Amico e Como a racimolare i soldi necessari a dare la caparra per la nuova struttura e a stipulare il contratto: “In questi giorni stiamo portando avanti i lavori per rendere la struttura adeguata alle nostre esigenze - spiega ancora D’Amico - il nostro piano è di chiudere il 27 maggio la sede vecchia e di aprire il 5 giugno quella nuova. I lavori sono abbastanza avviati, ma dovremo anticipare di tasca nostra un bel po’ di soldi, ed è per questo che ci siamo rivolti al quartiere. Noi di base abbiamo sempre tenuto i prezzi molto bassi, e in alcuni casi cerchiamo di andare incontro ancora di più: accogliamo i ragazzi delle case famiglie, persone che non possono permettersi un abbonamento e vogliono fare sport, apriamo le nostre porte a tutti e vogliamo continuare a farlo: nel quartiere ci conoscono tutti, e tutti stanno dando un contribuito”.