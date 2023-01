Si rompe una tubatura: Torpignattara allagata

Torpignattara allagata. Parlano da sole le immagini che arrivano dalla via che da' il nome al quartiere del V municipio dove dalla tarda mattinata di oggi - lunedì 16 gennaio - un lago d'acqua ha invaso la strada ed il marciapiede attiguo, rendendolo impraticabile. La perdita - di notevole rilevanza - all'altezza di via Galeazzo Alessi si è allargata arrivando a ridosso della via Casilina. Inevitabili i disagi, con le auto costrette a guadare letteralmente il fiume.

Una perdita d'acqua importante, verificatasi in un tratto di via di Torpignattara - altezza via Ciro da Urbino - dove sono in corso dei lavori alla rete idrica. Inevitabili i disagi anche ai residenti del quartiere, con molti abitanti alle prese con drastici abbassamenti di pressione e poca acqua dai rubinetti.

Sul posto per regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale che hanno informato i tecnici Acea, al lavoro per ripristinare il guasto.