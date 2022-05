Acea sospende l'acqua a Torpignattara ma i cittadini denunciano: "Nessun avviso in strada"

C'è chi lamenta che la propria via non era nell'elenco e chi non lo sapeva perché per strada non sono stati affissi i volantini. Acea ha sospeso l'erogazione dell'acqua in alcune vie del quartiere di Tor Pignattara, in V municipio, per lavori di manutenzione alla rete idrica. Ventiquattro ore di stop mercoledì 11 e giovedì 12 maggio. E sui social è esplosa la polemica.

Tanti i residenti che sui gruppi di quartiere si sfogano lamentando una comunicazione non adeguata, specie per le persone anziane e poco avvezzate a consultare il web e facebook. La multiutility capitolina ha diffuso la notizia tramite un comunicato stampa inviato ai media. C'è chi però non ha letto nulla a riguardo ed è rimasto, senza saperlo, con i rubinetti a secco.

"Non è normale che non ci siano cartelli" scrive Marta C. E poi Eleonora T. "Non è possibile che un intero quartiere non fosse informato preventivamente che sarebbe stato 24h senza acqua". C'è poi chi fa notare che alcune vie non erano menzionate nell'elenco diffuso da Acea. Come via Capua e strade limitrofe. A intercettare le lamentele dei cittadini il consigliere dei Fratelli d'Italia Daniele Rinaldi, che nel merito ha presentato oggi in Consiglio municipale un'interrogazione diretta al presidente del municipio Mauro Caliste.

Interpellata da RomaToday in merito, Acea Ato 2 "specifica di aver seguito tutte le procedure necessarie, effettuando le comunicazioni nei tempi previsti. Gli avvisi alle istituzioni, agli enti e alle utenze speciali sono stati regolarmente inviati nella data del 6 maggio, mentre per limitare i disagi per il territorio sono state predisposte 12 autobotti per stazionamento e rifornimento. Acea Ato 2 informa inoltre che il ripristino del flusso idrico, inizialmente previsto per le 23.00 di giovedì 12 maggio, è stato avviato alle ore 17.00, velocizzando al massimo i lavori di manutenzione".