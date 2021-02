V municipio, apre uno sportello antiusura: "Assistenza legale e psicologica gratuita"

Nel V municipio apre lo sportello antiusura. Come ha comunicato il presidente Giovanni Boccuzzi con una nota, si troverà presso l'immobile di via di Acqua Bullicante 28 bis ed è stato affidato a tre diverse associazioni impegnate sul fronte dell'usura e del racket: Associazione A.I.R.P. Onlus, Observo Onlus e l'Associazione F.A.I. antiraket antiusura Agisa onlus.

Lo sportello fornirà assistenza legale, fiscale e psicologica gratuita per la prevenzione e il sostegno alle vittime di usura e sovra indebitamento. Gli sportelli saranno aperti su prenotazione il martedì dalle ore 14.30 alle 17.30; il mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 (i numeri di telefono a cui rivolgersi sono riportati nella locandina).

"È con grandissimo orgoglio che siamo lieti di annunciare che da questa settimana aprirà lo sportello antiusura del V Municipio", il commento di Boccuzzi. "Il servizio è stato affidato a tre associazioni che da anni si occupano di questa piaga sociale che, naturalmente, ringraziamo per aver accolto l'invito a collaborare con noi in questa difficile battaglia. In questa epoca di pandemia e di conseguente profonda crisi economica, la lotta all’usura si annuncia ancora più complessa. Dobbiamo assolutamente evitare che la criminalità si infiltri nel tessuto sociale ed economico approfittando del momento di crisi. È un aiuto alle piccole e piccolissime imprese che così tanto stanno soffrendo in questo periodo".