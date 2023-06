A Tor Pignattara notte senz'acqua: tutte le informazioni

Nella notte fra domenica 18 e lunedì 19 giugno sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone del municipio V per lavori di manutenzione straordinaria.

La sospensione riguarderà Via Tor Pignattara, da via Casilina a via Giacomo Aicardi (potranno essere interessate anche zone limitrofe) dalla mezzanotte di domenica alle sei del mattino di lunedì.

Per affrontare la notte senza acqua i cittadini potranno fare affidamento al servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno in via di Tor Pignattara (angolo via Casilina), via Ciro da Urbino e via Aircardi. Per una richiesta straordinaria di rifornimento con autobotti in caso di effettiva necessità Acea Ato2 mette a disposizione il numero verde 800.130.335